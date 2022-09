Côte d'Ivoire: L'État offre un toit à une famille qui vivait dans un poulailler

La famille de Kouamé Koffi Paterne se souviendra longtemps de la célébration de la Journée nationale de la solidarité (JNS) à Aboisso, dans le Sud-Est de la Côte d'Ivoire. Ce père de famille et les siens ont reçu les clés d’un appartement de trois pièces, loué et équipé pour un an par le Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

Une maison d’une valeur de 08 millions de francs CFA offerte à la famille de Kouamé Koffi, père de cinq enfants - Côte d'Ivoire

En plus de ce geste de grande magnanimité de l'Etat ivoirien, « Il aura une maison construite d’une valeur de 08 millions de francs CFA au terme de la période locative. Personne ne mérite de vivre dans un poulailler avec sa famille » a indiqué Myss Belmonde DOGO, Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

Depuis la crise sociopolitique de 1999, qui l’a contrainte à se déplacer entre Yamoussoukro et Sinfra, c'est en 2001 que la famille de Mathieu Kouamé Koffi est arrivée à Aboisso pour s’y établir de façon définitive.

Dans la capitale de la région du Sud-Comoé, Mathieu Kouamé Koffi et les siens, ont élu domicile au quartier Sokoura, dans une maison en banco dont le coût du loyer leur revenait à 3000 francs CFA, le mois.

Malheureusement, cette maison de fortune, va s’écrouler, une nuit, pendant que le père de famille s'y reposait.

Après ce drame, la famille de Mathieu Kouamé Koffi, va se retrouver au quartier Koliahiwa d’Aboisso dans une maison, dont le coût du loyer est identique à celle de Sokoura.

A la différence de la première habitation, la seconde est constamment inondée. Une situation qui va contraindre les Kouamé Koffi, à déménager sous une tente au quartier Désert, situé aux encablures du Lycée Moderne d’Aboisso.

Comble de malheur, là aussi la famille de Mathieu Kouamé Koffi ne trouvera pas de confort, car la tente qui leur servait d’abri, était dressée sur un terrain non-bâti appartenant à une tierce personne. Le démarrage des travaux de construction de cette parcelle, va obliger la famille, à se chercher un autre site d’accueil.

C’est par le truchement de Monsieur AKA Ambroise que l’actuel site marécageux a été acquis.



Encore une fois, la famille loge sur un terrain marécageux, non propice à l’habitation où elle va voir sa nouvelle habitation, s’écrouler quelques temps après l'avoir bâtie et habitée. Elle s’est donc vue obligée de se reloger dans une partie d'une ferme qu'un bienfaiteur a bien voulu leur céder.

Le premier contact avec le ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté s’est fait avec le programme des filets sociaux productif en 2021, soit, 20 ans après son arrivée à Aboisso.

Bénéficiant d'allocation familiale trimestrielles, Mathieu Kouamé Koffi a pu s’octroyer une vingtaine de têtes de poulets, une activité génératrice de revenus (AGR) avec laquelle, il essaie tant bien que mal, d’assurer les charges familiales jusqu’au 17 septembre 2022.