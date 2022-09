Didier Drogba s'affiche avec Jonathan Morrison, la toile s'enflamme

L'initiateur du tournoi Tchin Tchin, Jonathan Morrison, s'est affiché sur les réseaux sociaux, aux côtés de l'icône nationale du football ivoirien, Didier Drogba.

Didier Drogba et Jonathan Morrison se sont enfin rencontrés

L'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a eu une rencontre, lundi avec le jeune entrepreneur ivoirien, Jonathan Morrison.

En effet, le promoteur du tournoi Cam Tchin-Tchin, a posté une photo et une vidéo dans lesquelles nos deux célébrités semblaient être très complices. '' Mon idole", a écrit l'ex-copain de Maria Mobil.

Il n'en fallait pas plus pour susciter une vague de réactions sur la toile, d'autant plus que la présence de la légende de Chelsea et de l'Olympique de Marseille, est ardemment souhaitée du côté du Tchin Tchin, depuis plusieurs jours.

Selon les informations qui nous parviennent, Didier Drogba et Jonathan Morrison préparent plusieurs surprises pour la suite de la compétition.

Certains internautes en ont profité pour lancer des piques aux détracteurs de Jonathan Morrison qui ne croyaient pas du tout au projet Tchin Tchin. Pour d'autres observateurs, le fait que Jonathan Morrison s'affiche aux côtés de Didier Drogba à une semaine de la fin de compétition, n'est pas anodin.

'' Je suis désormais rassuré que les récompenses promises seront respectées, parce que Didier Drogba est là", a commenté un internaute.

Rappelons que Jonathan Morrison a promis que le vainqueur du tournoi Tchin Tchin empochera la somme de 40 millions de Fcfa et le finaliste malheureux repartira avec 20 millions de Fcfa.

Notons que la suite des quarts de finale du tournoi Tchin Tchin, aura lieu ce jeudi 22 septembre au Parc des Sports de Treichville. Les demi-finales se dérouleront le vendredi 23 septembre, et la finale est prévue pour le dimanche 25 septembre prochain.