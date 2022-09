Côte d'Ivoire: La chanteuse Teeyah quitte la RTI, voici son message

La chanteuse Teeyah a annoncé son départ de la RTI où elle exerçait depuis quelques années en tant que présentatrice et animatrice.

Teeyah, née le 23 mars 1983 à Boundiali , est une chanteuse, danseuse et actrice franco ivoirienne. Sa carrière d'artiste chanteuse a débuté dans le courant des années 2000 avec le titre ''On dit quoi'', un single qui la rendra populaire.

En 2004, Teeyah a publié son premier album studio, Metisse, dont sont extraits les trois tubes : Trop de Souffrance, Couper Décaler et Je T'aime. L'album conforte son succès sur les territoires africains, européens et caribéens.

Teeyah a sorti son deuxième album studio "Je veux vivre" en 2006 qui a engendré les hits "On va gagner, Micka et C'est ça l'amour, Dans la peau. L'album a été distingué comme premier prix de l'album musique de la diaspora au RTI Music Awards pour l'année 2006.

Le troisième album studio de la chanteuse, Mise à nue, est sorti en 2009 et a remporté un franc succès par rapport aux deux premiers albums de Teeyah. Il contient le tube Bye bye en duo avec Fally Ipupa, et Malgré toi.

Excellente chanteuse, Teeyah est également une excellente animatrice et présentatrice télé. On l'a vu à l'œuvre ces dernières années sur La 3 et sur Fréquence2. Cependant, la chanteuse vient d'annoncer son départ de la RTI à travers une publication sur sa page Facebook.

'' Nouvelle saison et plein de nouveautés. Je viens par ce post vous annoncer que vous ne m’entendrez pas cette année dans « le pti dej » sur Frequence 2, ni dans « La grande Team » sur La 3. Je voudrais remercier toutes les personnes avec qui j’ai eu la chance de collaborer et qui m’ont permise de GRANDIR. Je pense évidemment à Mariam COULIBALY, ma petite maman. Ainsi qu’à tous mes frères et sœurs Franck Bleu, Clentélex, Carlton, Yelo, Henrijo, Yves Boris, Jojo, Yann, Jipi et Roger Stephane. Je vous aime fort. À bientôt pour de nouvelles aventures", a-t-elle indiqué.