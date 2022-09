Côte d'Ivoire : Pourquoi Serey Dié a tout abandonné pour Josey

Plusieurs internautes disent avoir compris pourquoi l'international ivoirien Serey Dié Geoffroy a abandonné sa femme de galère pour se mettre en couple avec la chanteuse Josey.

Quand Josey amène des internautes à comprendre le choix de Serey Dié

L'international ivoirien Serey Dié, lors de son passage à l'émission Life Week-end diffusée sur Life TV, le vendredi 24 juin 2022 , a déballé toute la vérité sur sa vie de couple.

Il a révélé qu'il est séparé d’Aline, sa première femme qui l’a soutenu dans ses moments de galère et avec qui il a eu 5 enfants, pour se mettre en couple avec la chanteuse Josey avec qui il a déjà deux enfants. Traitée de "voleuse de mari" , Josey a déjà demandé pardon.

‘’À Mes fans, À Ma nation, À Ma communauté, L’erreur est humaine et le pardon divin... La vérité est que j’ai suivi mon cœur. Je ne suis qu’un être humain. Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessé et choqué. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu’à tous les chrétiens. Je continue d’apprendre de la vie, et je prie qu’Aline trouve un jour la force de me pardonner. J’espère pouvoir prendre appui sur vous, pour m’aider à avancer. Avec l’aide de Dieu, je tâcherai, à nouveau, de mériter votre confiance’’, a écrit Josey sur sa page Facebook en juin dernier.

Mais cela n'a pas empêché des internautes de continuer à s'attaquer à nos deux célébrités. Plusieurs mois sont passés, Josey a repris ses activités, et elle a posté des photos d'une de ses récentes prestations.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les images postées par Josey sont irrésistibles. En effet, la chanteuse est encore plus belle qu'avant. Et que dire de ses rondeurs!

Un véritable délice auquel peu d'hommes résisteraient. Et de nombreux internautes se sont très rapidement mis à la place de Serey Dié.

'' Sérey Die, je me mets à ta place. Je ferais la même chose", a commenté un internaute. '' Capi vraiment toutes mes excuses, c'est maintenant qu'on a compris", a écrit un autre.