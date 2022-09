Côte d'Ivoire: Le marché de la Bière en ébullition, Brassivoire casse ses prix

En 2016, Brassivoire, entreprise citoyenne, révolutionnait le marché Ivoirien de la bière en lançant « Ivoire », une bière fièrement brassée à partir des fines brisures de riz local à un prix accessible. Cependant, l’avènement de la crise du COVID-19 a entrainé une inflation généralisée et impacté le coût des matières premières, obligeant les acteurs du marché y compris Brassivoire à procéder à un réajustement tarifaire. Mais, se disant solidaire des consommateurs Ivoiriens qui sont sa raison d’être et consciente de l’impact que cette crise a sur le revenu des ménages, Brassivoire a décidé de revoir à la baisse le prix de la bière qui ravi le cœur et le palais des Ivoiriens depuis bientôt six (6) ans, c’est-à-dire la bière Ivoire Bleue (classique).

Marché de la Bière : La bière Ivoire bleue 60 cl de Brassivoire, passe de 600F à 500F

Ainsi, depuis le vendredi 16 septembre 2022, le prix de la bière Ivoire bleue 60 cl est passé de 600F CFA à 500 FCFA (Prix de vente détail conseillé), toujours en conservant son même goût unique et rafraichissant mais surtout sa qualité exceptionnelle. Brassivoire permet ainsi, à tous les Ivoiriens de continuer à profiter de bons moments « d’enjaillement » partout en Côte d’Ivoire, à un prix accessible pour le même niveau de qualité.

Brassivoire est une société anonyme née de la joint-venture entre deux grands groupes HEINEKEN (51%) et CFAO (49%). Elle est spécialisée dans la production et la commercialisation de bières et de boisson non alcoolisée. Installée depuis 2015 en Côte d’Ivoire, Brassivoire a lancé sa première bière « Ivoire » brassée en Côte d’Ivoire, le 14 novembre 2016. Brassivoire représente un investissement de plus de 100 milliards de FCFA, pour une capacité de production de 1,6 millions d’hectolitre de bière par an.

Après plus de 5 années d’existence, Brassivoire possède un portefeuille de marques de très grande qualité, à savoir Ivoire®, Heineken®, Desperados®, Smirnoff Ice® (Boisson à base de vodka aromatisée au citron) et Rhino Energy Malt®, boisson énergisante sans alcool. Brassivoire compte aujourd’hui plus de 270 employés, et 2 lignes d’embouteillages. Elle participe activement à l’amélioration des conditions de vie des populations de Côte d’Ivoire à travers sa politique de responsabilité sociétale et environnementale dénommée « Brew a Better World, Brassons un monde meilleure.