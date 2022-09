Côte d’Ivoire: Pourquoi le BNETD a signé avec l’Université FHB de Cocody

Le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) a signé, jeudi 08 septembre 2022 à Abidjan, une convention de partenariat avec l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (l’UFHB).

Signature de partenariat entre le BNETD et l’Université FHB de Cocody

En effet, le BNETD et l’Université Félix Houphouët Boigny, au regard de leurs domaines de compétences respectifs, ont exprimé le désir partagé d’intensifier leurs relations et de collaborer dans la mise en œuvre de projets liés à leurs missions spécifiques. Selon Ben Ladji SORO, Directeur des Ressources Humaines du BNETD, l’essence même du partenariat qui engage les deux parties, concerne la formation qualifiante et diplômante ; le conseil et l’expertise ; la recherche-développement ; l’immersion des étudiants en entreprise ; l’insertion professionnelle des jeunes diplômés ; l’encadrement des étudiants de l’UFHB en double diplomation dans les écoles partenaires ou des ex-étudiants admis dans lesdites écoles.

Les axes prioritaires du partenariat étant la formation du personnel du BNETD en présentiel et à distance selon les besoins exprimés ; les interventions des professionnels du BNETD dans les programmes de formation de l’UFHB et inversement ; les interventions de l’UFHB pour la réalisation d’études spécifiques engagées par le BNETD ainsi que pour des prestations d’analyses de laboratoire ; l’accueil de stagiaires de l’UFHB au BNETD selon des thématiques et périodes arrêtées d’un commun accord ; et enfin des offres d’emplois aux jeunes diplômés de l’UFHB. Cette liste d’actions n’étant pas exhaustive et pouvant être évolutive.

Se disant heureux et fier de ce partenariat dont il reste convaincu de la nécessité, le Directeur Général du BNETD, Kinapara COULIBALY, a salué la forte délégation de l’UFHB avec à sa tête son président Professeur BALLO ZIE, avant d’inviter chacune des parties à s’impliquer et à tout mettre en œuvre afin que cette collaboration soit fructueuse. Pour sa part, le Professeur BALLO ZIE a rassuré sur son engagement à mettre en place un comité de suivi & évaluation de cette convention. Il a également remercié l’ensemble des deux équipes qui ont travaillé efficacement pour finaliser ce partenariat.

A noter que le BNETD englobe dans ses prérogatives, tous les domaines du développement : les infrastructures, le transport, la construction, les équipements publics, l’agriculture et l’aménagement rural, l’aménagement urbain, les études économiques et financières, l’environnement, l’industrie, l’énergie, les TIC, l’information géographique, ainsi que la formation. En 2003, fort d’une expérience de près de trois décennies qui lui confère un statut de "banque de données stratégiques du développement ivoirien", le BNETD diversifie son réseau de coopération vers les pays africains. Aujourd’hui, il couvre seize pays avec trois bureaux régionaux :

▪ Le bureau régional 1 couvre le Burkina Faso, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, la Mauritanie et le Sénégal ;

▪ Le bureau régional 2, avec pour base Cotonou, intervient au Bénin, au Mali, au Niger, au Togo et au Tchad ;

▪ Le bureau régional 3, avec siège au Congo Brazzaville, travaille sur les marchés du Cameroun, de la République du Congo, de la République Démocratique du Congo, du Gabon, de la Guinée Équatoriale et de la République Centrafricaine. Avec un effectif d’environ 1442 agents, dont près de 700 cadres de haut niveau, ce bureau, stratégique est dirigé par M. Kinapara COULIBALY depuis 2015.