Convention régionale d’ Abidjan-Ouest: Quand le DREAM fait rêver !

La région d’ Abidjan Ouest, subdivision des Assemblées de Dieu de Côte d’Ivoire, a tenu sa première Convention régionale, du 16 au 20 août 2022, au Collège Offoumou Yapo de Yopougon Toits-Rouges. A travers diverses prestations, le DREAM s’est illustré de fort belle manière lors de cette grande célébration.

Le DREAM fait des prouesses à la Convention régionale d’ Abidjan

Un mois après que les lampions se soient éteints sur la Convention régionale d’Abidjan-Ouest, les échos de la participation du Département régional des arts et de la musique (DREAM) continuent de résonner dans l’esprit des Conventionnaires. Et ce, à juste titre, car Pasteur OBLAY Christian Donald et la DREAM team avaient préparé de longue date cette cérémonie.

Avec la bénédiction du Président régional DJIPRO Richard, le Président OBLAY et ses collaborateurs avaient en effet mis en place des entités régionales (Chorale régionale, Groupe musical régional et Ensemble vocal régional). Comme il fallait s’y attendre, ces groupes de chantres, constitués de véritables virtuoses des arts musicales, ont illuminé cette Convention régionale de leurs talents de chantres, de musiciens et de maîtres de la danse.

Les chorégraphies de la cérémonie d’ouverture et de clôture, les louanges, adorations et autres orchestrations musicales durant les cinq jours qu’a duré la Convention étaient l’affaire de ces groupes régionaux. Et cérise sur le gâteau, le DREAM a fait don d’un tableau au Patriarche Emmanuel KOUASSI. Ce portait de ce pionnier des Assemblées de Dieu en Côte d’Ivoire a été peint par un étudiant de l’INSAAC, membre de DREAM.

Il faut par ailleurs noter que le thème de cette Convention était ainsi libellé : « Jésus-Christ revient bientôt ». Et pour abreuver les 7 000 Conventionnaires d’un enseignement théologique de qualité sur l’Eschatologie, les Docteurs YAI Euverte, Jean-Marie TIACOH et BANGORET Dominique, de véritables érudits de ce mouvement religieux, étaient les principaux prédicateurs. Cette Convention régionale d’Abidjan-Ouest s’est achevée dans une ambiance de concert, avec en guest stars les Chantres Luiz Djela, Stephane Quonant, Otis Endie et bien d’autres.