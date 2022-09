Côte d'Ivoire-Eunice Zunon : "N'ayez jamais honte d'aimer"

La relation amoureuse entre Eunice Zunon et Tenor n'a pas fait long feu. La web humoriste et le chanteur camerounais se sont séparés après quelques mois seulement de vie commune. Cela n'empêche pas Bb bouche pointue de croire encore en la force de l'amour.

Eunice Zunon : "Je suis amoureuse de l'amour"

Aux côtés de Willy Dumbo à l'émission Willy à midi (WAM) de Life TV, Eunice Zunon est revenue avec beaucoup de mal sur son histoire avec Tenor. Il faut rappeler que la comédienne a été vue dans une vidéo où elle agressait le rappeur camerounais dans une chambre d'hôtel en France.

"On va parler d'humiliation. Ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai forcément envie de revenir parce que je suis passée au-dessus de ça. J'ai une politique. Dans mon esprit, je me dis que quand on te lance des citrons ou bien quand on te lance des oranges, il faut utiliser ces oranges ou ces citrons pour faire du jus. Donc j'ai utilisé les choses qu'on m'a jetées pour faire quelque chose de consistant. C'est le spectacle qui définit le jus dans ce que je viens de décrire", a déclaré Eunice Zunon.

L'animateur a bien voulu savoir comment l'ancienne copine de Tenor parvenait à surmonter sa rupture. "C'est à travers la grâce que Dieu a mis sur moi, le soutien de mes proches, le soutien de mes fans qui m'écrivent tout le temps. Je suis amoureuse de l'amour", a ajouté Eunice.

Peu après l'émission, Eunice Zunon a appelé ses fans à ne jamais désespérer de l'amour. "N’ayez jamais honte d’aimer, c’est plutôt ceux qui en profitent contre vous qui doivent avoir honte. Aimez et quand ça ne marche pas, recommencez encore. Nous avons notre défi ce 25 septembre qui est de communier ensemble dans le rire à gogo à l’occasion de notre spectacle d’humour et scolariser des enfants dont les parents n’ont pas les moyens", a-t-elle écrit sur Facebook.