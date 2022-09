Côte d'Ivoire: Effondré par le deuil, Pickass réconforté par Nady Bamba

Damana Pickass est en deuil. Le secrétaire général du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) a perdu sa mère et sa petite soeur. Nady Bamba s'est rendue auprès de lui afin de lui apporter son soutien et celui de Laurent Gbagbo.

Côte d'Ivoire-Damana Pickass pleure sa mère et sa soeur

Le malheur s'abat sur Damana Pickass. Alors que le secrétaire général du PPA-CI était frappé par le décès de sa soeur cadette, Bénédicte Damana, le mercredi 7 septembre 2022, au Ghana, il a appris la mort de sa mère, dame Gnago N'guessan, dans la nuit du 19 au 20 septembre 2022 à la clinique du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Treichville, deux semaines.

En apprenant la nouvelle, Nadiany Bamba plus connue sous le nom Nady Bamba, seconde épouse de Laurent Gbagbo, a effectué le déplacement afin d'apporter soutien et réconfort à Damana Pickass. Selon Demba Traoré, président de la commission électorale du PPA-CI, Nady Bamba "avait déjà programmé venir saluer son fils Damana Adia Pickass, suite au décès de sa petite soeur, Bénédicte Damana, en son nom propre et au nom de son époux, le président Laurent Gbagbo".

Il a fait remarquer avec le second deuil qui frappe la famille Damana, Nady Bamba "a tenu à venir immédiatement présenter ses condoléances, et celles du président Laurent Gbagbo" à Pickass, frappé par un double deuil. "Elle ne pouvait se reposer avec une douleur pareille, car elle estime que si quelque chose arrivait à son fils ou à Michel Gbagbo, elle aurait accouru". Le porte-parole de Nady Bamba a également rappelé les liens forts qui unissent Damana Pickass et l'ancienne journaliste.

Le secrétaire général du PPA-CI a apprécié à sa juste valeur le geste de Nady Bamba. "Les temps sont extrêmement difficiles et ta présence spontanée me rassure. Ma famille, mes amis et moi sommes tous rassurés. Ta présence représente tout un symbole et, en pareille circonstance, elle vaut son pesant d'or", a-t-il dit.