Serey Dié vole au secours de Josey: "Ne réponds plus à rien"

L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Serey Dié Geoffroy, a apporté son indéfectible soutien à sa nouvelle compagne Josey qui fait l’objet de virulentes critiques depuis l’officialisation de leur relation. À travers un post sur sa page Facebook, le champion d’Afrique 2015 a demandé à sa dulcinée de ne plus répondre aux attaques.

Serey Dié: "En attendant le karma, nous profitons car la vie est courte"

‘’ QUEENY ; mets toi ici. Ne réponds plus à rien, concentre-toi sur ton travail tes enfants et tes fans qui te témoignent un amour inconditionnel. En attendant que le karma qui a été prophétisé par les enfants très saints de DIEU, ne s’abatte sur nous, profitons car tout est éphémère et la vie est courte. PS: merci à vous qui lui donnez la force d’avancer, que DIEU vous bénisse", a-t-il écrit, suivi d’une photo prise lors de la présentation de leur deuxième enfant.

Ce message de Serey Dié fait suite à la sortie de sa compagne sur la toile. En effet, la chanteuse Josey, dans un message posté sur sa page Facebook, mercredi, a craché ses vérités à ses détracteurs qui continuent de lui en vouloir pour s’être mise en couple avec Serey Dié.

‘’Vous êtes trop marrants. Ko Karma, Ko demain Eeehhh (...) Vous n’êtes personne pour me dicter mes choix et ma vie. Un homme c’est pas une pompe à lavement qu’on vole comme dans les bas quartiers. Si vous avez trop mal, sucez le courant. Il n’y a rien de ridicule à cela et je n’ai aucune honte à vous le crier. Même en chanson, je vous le dirai. Vous n’êtes ni maîtres de ma vie ni décideurs quelconques de ma destinée (...) Quand vous êtes touchés, vous imaginez : " Oohh elle a honte " loooolll … honte de quoi ? Vous faites trop rigoler. Bandes d’hypocrites. Consolez vous de vos spéculations et continuez de vous m-a-s-turber sous mes photos. Désormais, ce sera ma nouvelle version, vous pouvez ne pas m’aimer mais pour le peu de personnes sur qui je vais tomber, je vais leur imposer de me RESPECTER !!! Parce qu’une chose est sûre, vous n’aimez pas là où on fait l’agneau. Vous adorez qu’on vous insulte. Je ne suis aucunement une froussarde. Et j’en ai marre d’être votre serpillière. On va (...) se dire les vérités avec ou sans armes, avec véhémence; n’en déplaise à qui que ce soit jusqu’à ce que Marco me supprime et que vous n’ayiez plus de moyens de me provoquer‘’, a prévenu Josey.