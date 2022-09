Côte d'Ivoire-Asec : Test d'entrée à l'académie, Sol Béni pris d'assaut

L' Asec Mimosas d'Abidjan a lancé les tests d'entrée à l'Académie MimoSifcom. Jeudi 22 septembre 2022, le complexe Sol Béni a été pris d'assaut par une foule de parents et d'enfants.

Côte d'Ivoire : L' Asec lance les tests d'entrée à l'Académie MimoSifcom

Jeudi 22 septembre 2022, l' Asec Mimosas, dirigé par Me Roger Ouégnin, a ouvert les tests d'entrée à l'Académie MimoSifcom. Ce sont plus de 1 000 jeunes qui ont effectué le déplacement afin de convaincre les responsables du centre de formation par leur talent, rapporte le club Jaune et Noir.

Par ailleurs, le grand rival de l'Africa Sports fait remarquer les tests d'entrée à l'académie concernent uniquement les jeunes de 12 à 15 ans. Il faut noter que la prochaine détection aura lieu le 6 octobre 2022 à Sol Béni.

D'autres dates sont également prévues. Des tests auront lieu le 20 octobre 2022, les 3 et 17 novembre 2022, mais également les 1er et 15 décembre 2022. Tout en précisant que les tests et essais effectués par le club sont entièrement gratuits, l' Asec ajoute que les candidats doivent de présenter à l'entrée principale du complexe Sol Béni avec les équipements sportifs (chaussures obligatoires), à 10h00.