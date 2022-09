Francis Mvemba à Life Tv - Coco Emilia s'en moque: "Le cachet est nul "

Le nouveau contrat décroché par Francis Mvemba à Life Tv, continue de susciter des commentaires. Son ex-épouse, Coco Emilia, s’est également prononcée sur le sujet.

Coco Emilia: ‘’Le contrat signé (par Francis Mvemba) est celui que j'ai refusé il y a quelques jours''

L’ex époux de l’influenceuse camerounaise, Coco Emilia, Francis Mvemba, a été recruté par la chaîne de télévision Life TV. C’est le boss de ladite chaîne de télé, Fabrice Sawegnon, qui a donné l’information via sa page Facebook, il y a quelques jours.

''C’est signé ! With the real one Francis Mvemba . Only Life TV", a informé Fabrice Sawegnon. Selon les informations qui nous parviennent, l’homme d'affaires congolais sera l’un des principaux animateurs d’une émission qui sera diffusée sur la chaîne Life Tv.

Pour de nombreux observateurs, c’est une bonne opportunité pour Francis Mvemba de se refaire une santé financière. Mais Coco Emilia s’en moque éperdument. C’est en tout cas ce que l’on peut penser au vu d’un commentaire qu’elle a laissé en dessus d’une publication relative au nouveau contrat que vient de décrocher le père de son enfant.

‘’Le contrat qu'il a signé est celui que j'ai refusé il y a quelques jours car le cachet est nul(...) Si ça peut l'aider à enfin remplir son frigo. Tant mieux. Nous, on monte des immeubles entre-temps. Là c'est toujours grâce à moi s’il est là-bas’’, a indiqué l’influenceuse camerounaise.

Pour rappel , Coco Emilia et Francis Mvenba se sont mariés légalement en avril 2021. Huit mois seulement après ce mariage ultra médiatisé, Coco Emilia a décidé le divorce. Et pour cause, elle a découvert que son prince charmant qui lui avait collé une grossesse, n’était pas le milliardaire qu’il prétendait être.

Chose qui semble avoir vraiment déçu l’influenceuse qui n’est visiblement plus prête à se remettre en couple avec Francis Mvemba.

‘’Nous sommes en instance de divorce. J'ai accepté de me marier avec lui parce que j'étais folle amoureuse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pensais avoir trouvé mon prince charmant. L'homme que j'ai toujours recherché et puis je suis tombée enceinte. J'étais dans mon rêve, je pensais avoir trouvé tout ce que les femmes recherchent'’, a déclaré la jeune maman, les larmes aux yeux. C’était en en avril dernier à l'émission « Life week-end » diffusée sur Life TV.