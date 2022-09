Algérie: Riyad Mahrez souhaite finir sa carrière à Manchester City

Cet été, Riyad Mahrez a prolongé son bail avec Manchester City jusqu’en juin 2025. L’international algérien se sent bien au nord de l’Angleterre et envisage même de finir sa carrière chez les Sky Blues.

Riyad Mahrez se sent bien à Manchester City

Arrivé en 2018 lors du mercato estival à Manchester City pour un montant de 60 millions d’euros, en provenance de Leicester, Riyad Mahrez a atteint les sommets avec la formation anglaise. Le capitaine des Fennecs d’Algérie a remporté en 4 saisons, deux titres de Premier League, trois coupes de la Ligue, deux Community Shield et une Coupe d’ Angleterre avec les Sky Blues.

Le joueur de 31 ans affiche également des statistiques incroyables remarquables sur le plan individuel depuis son arrivée à Manchester City. Riyad Mahrez a inscrit en effet 63 buts pour Manchester City depuis son arrivée au club. Fort de ses bonnes performances, le natif de Sarcelles a prolongé son bail de deux ans lors du dernier mercato estival avec les Sky Blues et est désormais lié au club jusqu’en juin 2025.

Après cette prolongation de contrat, le joueur songe désormais à terminer sa carrière au club. Dans une interview accordée au site officiel de Manchester City, il le dit sans filtre. « Je veux vraiment terminer ma carrière à City et jouer aussi longtemps que possible. Je pense que je peux encore jouer longtemps. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve après le football. Je ne sais pas. Je pense encore. J’aime le football donc ce sera difficile d’en sortir »,a lancé le Fennec.

«J'ai toujours voulu réussir dans le football»

Poursuivant sa déclaration, le champion d’Afrique 2019 est revenu sur les sacrifices et les efforts qu’il a consentis pour être aujourd’hui footballeur professionnel.

« Oui, j’ai toujours voulu réussir dans le football, c’était mon seul objectif. Certaines personnes veulent réussir dans certaines choses, pour moi, la seule chose était le football. J’ai quitté l’école à 17 ans et je me suis lancé à 100% dans le football, j’ai essayé de tout donner et heureusement j’ai réussi. Ça n’a pas été facile, ça ne l’est toujours pas, mais il faut faire beaucoup de sacrifices. À la fin, quand tu fais tout, c’est ton destin », a-t-il précisé.

Pour l'heure, l'ailier des Sky Blues se trouve en regroupement avec la sélection nationale d'Algérie au cours de cette trêve internationale. Il s'apprête à disputer ce vendredi, le premier match amical de l'Algérie durant cette fenêtre internationale contre la Guinée ce soir à Oran avant la deuxième confrontation face au Super Eagles du Nigéria le 27 septembre.