Compétitivité du Port d' Abidjan: Hien SIE rassure les investisseurs italiens

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a inauguré la « Rencontre promotionnelle Italie-Côte d’Ivoire » tenue à Rome le 16 septembre 2022, en présence du Ministre italien des Affaires étrangères et de plusieurs membres du gouvernement ivoirien, et clôturée par le Président de la République SEM Alassane Ouattara, cette rencontre était structurée autour de deux sessions thématiques : « Présentation des projets prioritaires du PND 2021-2025 » et « Mécanismes incitatifs offerts aux entreprises ».

Intervenant au cours de la seconde session thématique, le Directeur général du Port d’Abidjan (PAA), M. Hien Yacouba SIE, a rassuré et encouragé les investisseurs italiens en leur présentant l’état des lieux général du PAA, ainsi que la vision et les atouts de cette société d’Etat. Sur l’état des lieux, M. SIE a rassuré les investisseurs italiens en indiquant que le PAA tourne à plein régime.

En effet, le PAA a surmonté et digéré la problématique de 2011, qui présentait de sérieuses difficultés entravant l’exploitation : problème de tirant d’eau et de configuration du canal de Vridi qui rendait impossible l’accueil des grands navires ; congestion des aires d’exploitation de manutention ; congestion des voies de circulation et saturation des espaces industriels.

Aujourd’hui (2022), le PAA se développe en tirant avantage de cette zone portuaire concurrentielle qu’est la façade maritime ouest de l’Afrique. Sur la vision du PAA, le Directeur général a indiqué que son institution a pour ambition de devenir à brève échéance le port leader de la côte ouest-africaine, et un Hub port de référence sur toute la façade atlantique de l’Afrique.

Le Directeur général a aussi rappelé que les atouts pour atteindre cette ambition sont nombreux. En termes d’atouts pays, la CEDEAO est un ensemble de 387 millions d’habitants, avec 120 millions d’habitants constituant l’ensemble de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et utilisant une monnaie unique. La Côte d’Ivoire est la locomotive économique de l’UEMOA, dont elle fournit 40% du PIB.

Avec une croissance en hausse (de 6 à 10%) de façon permanente la Côte d’Ivoire est la seconde économie la plus dynamique de la sous-région CEDEAO. L’intérêt du gouvernement ivoirien et la volonté politique du Président de la République, Alassane Ouattara, de voir le PAA atteindre ses objectifs et réaliser ses ambitions sont des atouts majeurs.

Enfin, la position confortable de la Côte d’Ivoire dans le commerce des matières premières exportables (abondance des produits agricoles, secteur minier et pétrolier en pleine expansion), sont des atouts importants pour le développement de l’activité portuaire. En termes d’atouts port, M. SIE a rappelé que le domaine portuaire couvre 1860 hectares, dont 1000ha de plan d’eau.

Pour le stockage, le PAA dispose de 15 ha d’entrepôts couverts et de 35ha en terre-plein en zone sous douane. Avec un fret équilibré en import et en export, une certification à la norme ISO 9001 version 2008 et une certification au code de sureté ISPS, le PAA dispose de tous les atouts dont les opérateurs économiques maritimes sérieux auraient besoin pour placer leurs investissements.

Après avoir ainsi rassuré ses interlocuteurs sur la bonne santé économique et sécuritaire ainsi que sur la vision stratégique maîtrisée du PAA, M. SIE a conclu son propos en ces termes : « Je voudrais dire à tous les chefs d’entreprises italiennes ici présents qui voudraient investir en Côte d’Ivoire que nous les attendons ».

Source Sercom PAA