Affaire Jonathan Morrison: Ce que Apoutchou national a décidé

Lynché sur la toile pour s'être attaqué à Jonathan Morrison, Apoutchou national prend une importante décision.

Apoutchou national s'oppose à Jonathan Morrison et se fait recadrer

Le tournoi de petits poteaux dénommé Cam Tchin Tchin est incontestablement l'événement le plus attractif de ces dernières vacances 2022, à Abidjan.

Jeudi 22 septembre, l'on a pu apercevoir des jeunes garçons et des filles escalader les grilles du parc des Sports afin d'assister aux quarts de finales du Tchin Tchin. Il s'en est fallu de peu pour qu'un drame se produise.

Des actions assez dangereuses qui ont certainement poussé le promoteur du tournoi, Jonathan Morrison, à revoir à la hausse les tickets d'entrée pour les demi-finales. 10.000 francs pour les tickets standard et 20 000 fcfa pour les VIP, ce sont là les nouveaux tarifs des tickets de la Cam Tchin-Tchin.

Le prix du ticket d'entrée depuis le début de la compétition était de 2000 Fcfa. Mais les nouveaux prix sont fortement contestés par Apoutchou national.

"Toi Jojo, reprends toi vite hien. La plupart des personnes qui vont au stade n’arrivent même pas à gagner 3 mille ou 5 mille par jour. Mais pour l’amour du pays et de voir un frère ivoirien avec de bonnes idées, on décide de te soutenir. Comment tu peux mettre le prix des billets à 10 mille et 20 mille ? Tu penses que si les gens ont 10 mille 20 mille, ils vont aller au stade ? Prends pas vite la confiance stp. Avant de prendre toute décision, pense d’abord au peuple qui te soutient, ok j’ai pas aimé", a-t-il indiqué.

Apoutchou national a ensuite été sévèrement critiqué par de nombreux internautes qui estiment que sa sortie est inutile. La prevue, les nouveaux tarifs n'ont pas empêché le parc des Sports d'être archi comble le vendredi lors des demi-finales.

Face à cette situation, Apoutchou national a pris une décision. '' C’est pour le 2 décembre 2023. A chacun son ticket, mon premier concert au palais de la culture. 100.000f standard, 150.000f VIP", a-t-il indiqué.