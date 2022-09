Serey Dié : Sa sœur casse les "papos" sur ses femmes Aline et Josey

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, une jeune dame affirmant être la soeur cadette de l'ancien international ivoirien, Serey Dié Geofroy, s'est prononcée sur l'affaire qui a mis sous les feux des projecteurs, son frère ainé et la chanteuse Josey. En effet, la charmante jeune dame a fait des révélations sur Aline, l'ex-compagne du champion d'Afrique 2015.

La sœur de Serey Dié parle d'Aline : "Quand on aime son mari, on se bat pour le récupérer"

«Aline était dans le foyer et il y a eu une première bagarre mais elle n’a pas levé le petit doigt alors que tout le monde se battait à ses côtés. Moi-même, en tant que femme, si un homme me fait cela, ça ne va pas me plaire. Mais quand on aime son mari, on se bat pour le récupérer. Avant Josey, Serey Dié a eu un enfant en France avec une autre femme. Mais cela n’a pas gêné Aline. Avec Aline, c’était fini et elle le savait. C’est pour cela qu’elle ne réagit pas. Si elle s’était battue et avait tapé du point sur la table, les choses auraient été peut-être en sa faveur », a-t-elle confié.

Selon elle, il était donc temps que son grand frère prenne ses responsabilités vis-à-vis de la chanteuse, surtout après lui avoir collé une deuxième grossesse.

« J’ai demandé à mon frère d’officialiser sa relation avec Josey parce que je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer. C’était fini avec Aline. Il a eu un enfant avec une dame qu'il a reconnu pendant qu'il était toujours avec Aline. Il y a des enfants même qu'il n’a pas reconnus mais quand on les regarde, c’est sa photocopie. Donc même si Josey ne voulait pas de lui, il ne serait pas retourné avec Aline parce qu’il était déjà parti. Je salue le courage de Josey qui a accepté qu’on la traite de tous les noms à cause de cet amour », a-t-elle ajouté.

La soeur cadette de Serey Dié s'est aussi adressée aux femmes qui en veulent à Josey. « Je parle aux femmes qui défendent Aline parce qu’elle a fait 5 enfants avec Serey Dié. Je veux leur dire qu’on ne reste pas dans un foyer par pitié. Josey a demandé pardon mais vous appelez le karma contre elle. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il est resté avec Aline un moment par reconnaissance parce qu’elle a été là au moment où il n’était rien, mais il n’en pouvait plus de se cacher. Vous la traitez de tous les noms, mais vous oubliez que Josey fait le bonheur de Serey Dié aujourdhui », déclare-t-elle.