Développement : Deux entreprises ivoiriennes distinguées au Rwanda

Trois mois après avoir été distingué à Casablanca, le Groupe SNEDAI vient de remporter deux nouvelles distinctions panafricaines au Rwanda.

SNEDAI Côte d’Ivoire et MEDAFRIQUE récompensées au Rwanda

Ces récompenses ont été accordées aux filiales SNEDAI Côte d’Ivoire et Medafrique pour la qualité de leurs réalisations et l’impact de leurs activités qui constituent des modèles de contribution au développement de la Côte d’Ivoire.

SNEDAI Côte d’Ivoire primée dans la catégorie de l’Industrie Biométrique. SNEDAI CI propose des solutions sécurisées d’identification des biens et des personnes, et plus généralement en matière de nouvelles technologies, aux institutions publiques et privées africaines.

Certifiée ISO 9001 version 2015, l’entreprise est un acteur important de l’économie numérique en Côte d’Ivoire et dans la sous région, et compte à son actif : - + 10 millions de documents d’identité sécurisés délivrés - 30 solutions informatiques développées - 3 datacenters et 3 centres de production de documents sécurisés.

MEDAFRIQUE primée dans la catégorie SANTE

Depuis 2018, MEDAFRIQUE contribue au programme ivoirien de réhabilitation et de mise à niveau de huit établissements sanitaires de référence en Côte d’Ivoire, et a en charge 3 Centres Hospitaliers Régionaux et 5 Hôpitaux Généraux.

Au-delà des frontières ivoiriennes, MEDAFRIQUE offre également son expertise pour la réhabilitation de centres de santé au Mali. Pour chacun d’eux, un point d’honneur est porté à l’équipement en matériels médicaux et technologiques performants pour les services de médecine générale et de spécialisations.

A fin mars 2022, MEDAFRIQUE a réalisé la réhabilitation et l’équipement de 10 infrastructures sanitaires en Côte d’Ivoire, au Mali et en Guinée. Ses réalisations offrent un nouveau souffle de modernité dans le paysage sanitaire avec des structures de proximité qui répondent aux besoins des populations.

En Côte d’Ivoire, la livraison de l’ensemble des huit hôpitaux permettra l’accès aux soins de qualité à plus de 4 millions de personne