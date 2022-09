Algérie: La prochaine visite d'Elisabeth Borne confirmée par Matignon

Comme annoncé depuis quelques jours par l’Élysée, la première ministre française Élisabeth Borne se rendra bel et bien en Algérie les 9 et 10 octobre prochain. Les détails de cette visite de la cheffe du gouvernement français sont désormais connus.

Elisabeth Borne en Algérie pour approfondir la coopération bilatérale

Dans la droite ligne de la récente visite d’Emmanuel Macron en Algérie, Élisabeth Borne est attendue à Alger les 9 et 10 octobre prochain pour concrétiser avec son homologue algérien, Aymen Benabderrahmane, le partenariat conclu entre les présidents des deux pays à la fin du mois d’août, a annoncé Matignon samedi 24 septembre.

« En ligne avec la déclaration conjointe d’Alger pour un partenariat renouvelé entre l’Algérie et la France, adoptée à l’occasion de la visite du président français à la fin d’août, les membres des gouvernements français et algérien se réuniront pour réaffirmer leur détermination à promouvoir l’amitié entre la France et l’Algérie et approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun », a renseigné Matignon.

L’un des principaux dossiers sur lesquels la première ministre française travaillera avec son homologue algérien, est celui du gaz. Dans un contexte marqué par la raréfaction du gaz à cause de la crise ukrainienne, la France a trouvé un accord avec l’Algérie pour qu’elle revoie à la hausse ses livraisons de gaz.

Au début du mois de juillet, les deux entreprises gazières française et algérienne à savoir Engie et Sonatrach avaient annoncé leurs intentions d’étendre leur partenariat au gaz naturel liquéfié GNL et au gaz naturel.

Commerce, Jeunesse et écologie

Au-delà de la question énergétique, plusieurs autres sujets d’intérêts communs seront aux menus de cette prochaine visite de Mme Borne en Algérie. Accompagnée de plusieurs membres du gouvernement français, elle coprésidera, avec son homologue algérien, M. Benabderrahmane, « la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau » CIHN.

Cette session se penchera sur les questions économiques et la transition écologique a précisé Matignon dans son communiqué. D’autre part, les sujets relatifs à la jeunesse de ces deux pays seront également évoqués.

Toutes ces actions en perspectives rentrent dans la droite ligne de la déclaration commune d’Alger du 27 août dernier ou les deux présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune avaient acté la consolidation des liens bilatéraux entre les deux pays après des mois de crise diplomatique.