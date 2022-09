Boxe: Sonnen critique Francis Ngannou pour son bras de fer avec l'UFC

Les exigences financières de Francis Ngannou ne sont plus en phase avec celles de l’UFC. Par conséquent, il ne compte pas prolonger de sitôt son contrat avec l’organisation comme il l’a affirmé récemment. Se prononçant sur cette actualité, Chael Sonnen n’a pas été du tout tendre envers le champion du monde des poids lourds de l’UFC.

Chael Sonnen s'en prend à Francis Ngannou

Francis Ngannou risque de ne pas apprécier les récents propos de Chael Sonnen à son endroit. Huis mois après sa victoire contre Cyril Gane pour s’adjuger le sacre de champion du monde des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou n’a toujours pas réglé ses problèmes de contrat avec l’UFC.

Le boxeur camerounais estime que sur le plan financier, il n’est pas traité à la hauteur de son talent et de son statut. A cet effet, "Le Prédator" n’est pas du tout pressé de signer un nouveau bail avec l’organisation. Mais pour Chael Sonnen, les exigences de Francis Ngannou sont démesurées au vu de son âge (35ans) et de sa blessure au genou. Le boxeur anglais estime même que l’UFC n’a peut être plus besoin de lui aujourd’hui.

« Francis Ngannou a fait une déclaration. Francis a dit qu’il n’y a pas de nouveau contrat qui a été envoyé et qu’il n’est pas pressé. Francis a une seule compétence : c’est un homme très fort, et il peut frapper les gens et les mettre au tapis. Il n’y a rien d’autre à mettre sur un CV… Il a 35 ans… il sort d’une blessure dans la division la plus convoitée de l’histoire du MMA. Parfois, vous devez tester ces choses. Parfois, vous avez une théorie et vous devez la tester. Mais cela a été testé pendant un peu moins d’un an. Et l’UFC avance de son côté", a d'abord indiqué l'ancien challenger des poids moyens et des poids lourds sur sa chaîne Youtube.

«Les gens ne réclament pas son retour»

Pour Sonnen, le natif de Batié doit se mettre à l’évidence qu’il a perdu de sa superbe et que l’UFC n’a plus besoin de lui. « C’est très dur de réaliser qu’ils n’ont pas besoin de toi. Les fans ne descendent pas dans la rue avec les fourches et les lanternes comme il pensait qu’ils allaient le faire. Les affaires vont bien sans lui. Le retour le plus attendu dans ce sport est un futur adversaire potentiel, pas le sien. Ces choses sont difficiles. Ces choses, elles ne sont pas excessivement gentilles… Je suis en position d’être un peu critique. Vous pensez peut-être que ça fait du bien de découvrir que vous n’êtes pas nécessaire et peut-être même pas désiré ? 35 ans, sortant d’une blessure, et les gens ne réclament pas son retour… dans une division qui a été convoitée depuis le début des temps…", insiste l'Américain.