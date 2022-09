Agboville: La FENUJECI régionale dévoile son commando de 41 personnes

Élu président de l’Union de la jeunesse communale d’ Agboville, Arsène Édi N’Cho a dévoilé ce dimanche 25 septembre 2022, la liste du commando qui l’accompagnera durant les 3 années à venir. Lieu choisi pour la réunion d’informations, la bibliothèque municipale Georges Niangoran Bouah du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa.

Agboville - FENUJECI: Arsène Édi N’Cho décline son programme d'actions

« J’ai décidé de former un bureau d’ouverture afin de donner à chacun des jeunes d’avoir une place pour s’exprimer. Aujourd’hui, le bureau est connu et nous allons mettre en place un plan d’actions conséquent, qui prend en compte le programme d’activités que nous avons proposé lors de la campagne. Tout ceci dans le but de lancer nos activités dans les plus brefs délais », a fait savoir le coordonnateur régional de la Fédération nationale des unions de jeunesses communales de Côte d’Ivoire(FENUJECI).

Pour rappel, c’est le samedi 13 août dernier qu' Arsène Édi N’Cho a été élu à 50,25% des voix face à N’Dja Ismaël avec 48,21%, à la salle des fêtes de la mairie d’Agboville.

« C’est ensemble avec tous les leaders sans distinction d’ethnies que, nous allons construire la jeunesse d’Agboville…Notre mandature sera marquée par la formation des jeunes, le renforcement des capacités et leur insertion socioprofessionnelle », avait déclaré le successeur de Dr Assi Jean Sylvain.

Fort de 41 membres, le bureau exécutif de l’Union de la jeunesse communale d’Agboville, se veut une équipe de mission. « Il fallait prendre en compte toutes les tendances. À savoir les représentants des quartiers de la ville et des villages de sorte à ne pas léser un certain nombre de personnes. Nous allons poursuivre dans cette lancée en créant des commissions thématiques, qui permettront à d’autres jeunes de pourvoir réfléchir sur des problématiques », promet Arsène Édi N’Cho, appelant à la responsabilité, ses pairs.

« Chacun de nous, doit se mettre au travail. Nous devons faire des propositions. Nous devons être une jeunesse de réflexions face aux défis actuels. Il y va de la responsabilité de chacun de nous. Evitons de plaindre chaque fois nos autorités, élus et cadres. Montrons aux jeunes qui nous ont fait confiance que nous en avons les capacités. Je veux donc, compter sur chacun de vous car c’est ensemble que nous allons faire bouger les lignes », a-t-il conclu.

Tizié TO Bi

Correspondant régional