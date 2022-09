Côte d'Ivoire - Titrologie : Le Mali corrige Ouattara, la Cedeao; Blé Goudé arrive

La fracassante sortie du premier ministre malien Abdoulaye Maïga lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies est le sujet qui domine la titrologie de ce lundi 26 septembre 2022.

Titrologie du lundi 26 septembre 2022: ''Mali: la junte entre vulgarité, bassesse morale et irrévérences diplomatiques"

''Le Premier ministre malien crache ses vérités à la France et l'ONU", lit-on à la Une du Quotidien d'Abidjan quand Le Panafricain relaie même des propos du chef du gouvernement malien: '' Le Mali et son peuple ne seront pas spectateurs face aux assauts et à l'adversité".

Pour sa part, L'Héritage mentionne à sa Une : '' Intervention du porte-parole de la junte à l'Onu, le Mali corrige Ouattara, la Cedeao, la France et l'Onu". Même son de cloche pour Le Temps qui barre à sa page d'ouverture: ''A l'ONU, le PM malien cogne fort Ouattara".

Cette sortie du premier ministre malien est diversement interprétée dans la presse ivoirienne. Pour le quotidien Notre Voie, ''la junte malienne perd les pédales'' . Le Matin affiche à sa Une : ''Mali: la junte entre vulgarité, bassesse morale et irrévérences diplomatiques".

Quant au Patriote, il mentionne à sa Une : ''Le Premier ministre malien dérape et attaque la Côte d'Ivoire, un pays qui accueille plus de 2 millions de maliens : indigne et inacceptable".

Pour sa part, Le Matin affiche à sa page d'ouverture: ''Attaques contre l'ONU, la Cedeao, la France et tous les voisins, les putschistes maliens deviennent fous".

Plusieurs autres thèmes ont été traités dans la titrologie de ce lundi. Le Sursaut relaie des propos de Charles Blé Goudé à l'endroit des populations du département de Lakota. "J'arrive, je suis en route. Je viens avec le procès de la vérité'', a-t-il soutenu.

Le Jour Plus pointe à sa Une : '' Pour son offensive à travers le monde, Kandia Camara honorée par des femmes à New York". Soir Info barre à sa page d'ouverture : '' la levée du corps d'un adjudant-chef tourne au drame, un élève de 3e tué de plusieurs balles, une dame blessée''.