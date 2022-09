Côte d'Ivoire : Zalika Barro rafle le prix BJKD du jeune entrepreneur

Le vainqueur de la 5e édition du grand prix BJKD du jeune entrepreneur est connu. Zalika Barro de LIKA COSMETIQUE a remporté ce prestigieux prix décerné chaque année par la Fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou d'une valeur de 25 millions de francs CFA.

Côte d'Ivoire : LIKA COSMETIQUE remporte le grand prix BJKD

C'est au cours d'une cérémonie tenue le samedi 24 septembre 2022 que le nom du grand vainqueur du prix BJKD du jeune entrepreneur de l'année a été dévoilé. Les membres du jury ont porté leur choix sur Zalika Barro de LIKA COSMETIQUE. Elle repart avec un chèque de 25 millions de francs CFA. Elle succède ainsi à Fenou Industries. Son prix lui a été remis par Bénédicte Janine Kacou Diagou.

Le prix de la performance OAPI d'une valeur de 3 millions de F CFA a été attribué à PEMMS de Metch Philippe. Alla Mathe et African Foods Nutrition ont reçu le prix de l'entrepreneunariat féminin doté de 5 millions de francs CFA. Dans le même temps, le 3e prix BRVM de 8 millions de francs CFA est revenu à MandaBio du Sénégal représenté par Armande Lo. Quant au 2e prix de la Fondation NSIA, il est revenu à ZABBAAN HOLDING. Ce prix comporte 10 millions de F CFA en chèque, 5 millions de F CFA en formation et une année de mentorat.

Il faut noter que le comité stratégique a plaidé pour la pérennité du prix BJKD tout en saluant les projets qui visent la transformation des matières premières. Il a également noté une forte participation des femmes pour la 5e édition. Par ailleurs, le comité a proposé à la fondation d'explorer d'autres voies pour la sélection des candidats en portant un regard vers les patronats, les chambres de commerce et l'Intelligence artificielle.

Pour sa part, Olga Djadji, la présidente de la Fondation BJKD a fait comprendre que la 5e édition de ce prix, placée sous le thème "l'industrialisation, à la portée de tous", est le symbole d'un mariage avec la qualité, l'excellence, l'émulation et l'innovation. "Ces valeurs qui constituent des facteurs clés de succès ont permis au prix BJKD de consolider significativement son positionnement sur l'échiquier national et depuis la 4e édition sur le continent africain avec son ouverture aux jeunes de la CEMAC et de la CEDEAO", a-t-elle dit.