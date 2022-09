Foot: Les stades ivoiriens se vident, Idriss Diallo, Kalou, Toé dans les gradins français

Les stades se vident de plus en plus en Côte d’Ivoire, pays hôte de la CAN 2023. Le mécontentement des Ivoiriens suite à la défaite de Drogba Didier, est venu envenimer la situation des différents matchs du championnat ivoirien.

Le football ivoirien n’attire plus de spectateurs dans les stades

Depuis plusieurs années maintenant, le football ivoirien n’attire plus vraiment de spectateurs dans les stades. Pourtant, il y a quelques années encore, les stades et différentes aires de jeux, refusaient du monde au cours des compétitions sportives. On se souvient encore des fameux derbys ASEC-AFRICA ou encore ASEC-Issia Wazi. Des rencontres toutes aussi palpitantes qu’électriques. Mais ce temps là est bien loin derrière nous.

Aujourd’hui, même lors du championnat national, la Ligue 1, il n’est pas rare de voir les gradins restés vides toute la saison. Les quelque rares supporters qui se hasardent encore dans les stades sont soit des dirigeants de clubs soit des fans clubs mobilisés pour les besoins de la cause. Pour l’heure, les seules rencontres qui attirent encore du monde, restent les matchs de la sélection nationale, les Éléphants. Ces derniers étaient en attraction le week-end en France face au Togo, le 24 septembre. Mais deux jours avant, le patron du football ivoirien et des ténors de son staff étaient les invités de la Fédération française de football (FFF), pour le match France-Autriche.

C’est Yacine Idriss Diallo en personne qui donne l'information sur les reseaux sociaux. Le jeudi 22 Septembre, à l'invitation du Président de la Fédération Française de Football, Monsieur Noël Le Graët: “Tout le plaisir a été pour moi d'assister au match France-Autriche comptant pour la 5è journée de la ligue A”, a confié Idriss Diallo à la fin du match remporté 2-0 par Les Bleus. “J'étais accompagné à cette occasion de mes collaborateurs, Malick Tohé, Bonaventure Kalou, Pierre Billon et Hamed Ouattara”, a-t-il précisé.

Le samedi 14 mai 2022, s'est joué un match entre Lys Sassandra FC et CO Korhogo. Le score a été de zéro but partout. À la fin du match, les supporteurs de Lys ont désempli les tribunes du stade Robert Champroux. Juste après le coup de sifflet final, la foule s'est mise à scander ces paroles: "tout le monde dehors, tout le monde dehors, laissez-les entre eux...". Le stade s'est presque vidé des personnes qui sont venues soutenir l'équipe de Sassandra, comme on pouvait le voir dans la vidéo publiée sur les pages Facebook "soutien aux éléphants" et "info foot ivoire".

Le nouveau président recherche toujours la baguette magique qui permettrait de faire retourner les Ivoiriens dans les stades avant le début de la CAN 2023 repoussée en 2024.