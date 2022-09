Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a exprimé la vision du gouvernement ivoirien de faire figurer le pays dans le top 5 des destinations d’Afrique, à travers la mise en œuvre de l’ambitieux programme "Sublime Côte d'Ivoire". Il intervenait à l’occasion de l’émission "Les Salons de Radio Côte d'Ivoire", le dimanche 25 septembre 2022 à Abidjan.

Promotion du Tourisme : « Sublime Côte d’Ivoire vise à faire figurer le pays dans le top 5 des destinations d’Afrique », indique le ministre Siandou Fofana

« Nous avons une vision de faire de notre pays le top 5 des destinations touristiques les plus prisées sur le continent africain. Cette stratégie vise à donner une attractivité à la Côte d’Ivoire. Nous avons toutes les potentialités pour arriver à nos fins », a déclaré Siandou Fofana. Selon le ministre, la stratégie de développement du tourisme en Côte d’Ivoire est adossée à trois finalités que sont : la création d’un réservoir d’emplois, le développement d’un moteur de croissance du PIB (démultiplier les recettes fiscales) et le développement territorial hors d'Abidjan. Il s’agira, in fine, de faire de la Côte d’Ivoire un hub de divertissement, de loisirs, de détente recherché sur google, a soutenu le ministre.

Dégageant les perspectives de cette stratégie de promotion du tourisme, Siandou Fofana a indiqué que le secteur du tourisme ambitionne de contribuer à hauteur de 8 à 10% au PIB à l’horizon 2025. D’un investissement de 3 200 milliards de FCFA, le projet « Sublime Côte d’Ivoire » va coûter 1 500 milliards de FCFA à l’État et 1 700 milliards de FCFA au secteur privé. L’investissement étatique sera consacré au domaine des infrastructures aériennes, routières, à la sécurité, à la santé, etc. Quant au secteur privé, ses investissements vont porter sur la réhabilitation des réceptifs hôteliers, des salles de conférences, des restaurants, etc.

Pour Siandou Fofana, la Côte d’Ivoire est une terre d’opportunité pour le tourisme. S’agissant de l’organisation de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire, son département ministériel compte jouer sa partition pour la réussite de l’évènement. « Nous allons créer des villages de la CAN qui vont vendre la Côte d’Ivoire », a-t-il souligné. ''Nous allons inciter les supporters à visiter les attractivités de la Côte d’Ivoire dans les secteurs tels que la musique, l’art, la gastronomie, etc'', a-t-il ajouté.

Industrie touristique : la capacité d’hébergement est passée de 2 500 hôtels en 2011 à 4 500 en 2022

Pour le ministre, les chiffres ont nettement progressé dans le secteur touristique depuis l’arrivée du Président de la République, Alassane Ouattara au pouvoir. Ainsi, la capacité d’accueil des hôtels a atteint 69 000 lits contre moins de la moitié il y a quelques années. Au titre des fréquentations touristiques avant la crise sanitaire de la Covid-19, le pays enregistrait, selon Siandou Fofana, 4,2 millions de visiteurs dont 2,2 millions de touristes internationaux. Le ministre du Tourisme a également relevé que la contribution du secteur touristique au PIB s’établit à 7,3% en 2019 contre 2,2% de 2012 à 2017.

En 2017, ce secteur d’activité a généré plus de 270 000 emplois. Et la Côte d’Ivoire occupait le 3ème rang africain en matière de tourisme d’affaires sur la même période. De l’avis de Siandou Fofana, tous ces excellents résultats obtenus ont été rendus possibles grâce au leadership du Président Alassane Ouattara qui œuvre inlassablement au repositionnement de la Côte d’Ivoire dans le concert des nations, à la stabilité et à la paix retrouvée, ainsi qu’aux réformes entreprises par le gouvernement pour redynamiser le secteur. Il s’agit entre autres, de l'amélioration du climat des affaires, la prise de mesures incitatives pour capter les investissements internationaux, etc.

Convaincu que la promotion du tourisme intérieur est un facteur de croissance et d’unité, le ministre Siandou Fofana a décidé de l’inscrire davantage au rang de ses priorités. « Certaines parties du pays sont méconnues. Des actions de promotion doivent être engagées et amplifiées. Nous avons organisé une quinzaine pour montrer les différents circuits touristiques afin que les Ivoiriens aient envie de voyager », a-t-il indiqué. Dans ce même élan, il envisage de lancer un concours de la ville la plus propre, la plus fleurie, et des villages les plus hospitaliers à l’effet de renforcer la pratique du tourisme domestique.

Source : CICG