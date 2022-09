Royaume-Uni - Obsèques de Elizabeth II: La Côte d'Ivoire compatissante

Au moment où le Royaume-Uni est en deuil national, le Président de la République, Alassane Ouattara, manifeste pleinement son soutien, celui de son gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire à la Famille Royale. Du 17 au 19 septembre 2022, la Côte d’Ivoire a participé aux cérémonies d’hommage et aux funérailles d’Etat de la Reine Elizabeth II.

Royaume-Uni: La Côte d’Ivoire a rendu hommage à la Reine Elizabeth II

Représentant le Chef de l’Etat ivoirien à ces obsèques, le Secrétaire général de la présidence de la République, le Ministre Abdourahmane Cissé, chef de la délégation ivoirienne, accompagné de l’ambassadeur de Côte d’Ivoire au Royaume-Uni, Son Excellence Mme Amani Sara, ont effectué le déplacement à Lancaster House pour l’hommage du gouvernement ivoirien à la défunte Reine et signé par la même occasion le livre de condoléances.

« La Côte d’Ivoire partage la profonde consternation du monde entier, et en particulier votre grande peine suite au décès de sa majesté la reine Elizabeth II. (…) En cette occasion particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom de son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, du gouvernement et du peuple ivoiriens, exprimer, à sa majesté le Roi Charles III, à l’auguste famille royale, au gouvernement britannique et au peuple du Commonwealth, nos condoléances les plus attristées et notre profonde sympathie ».

Tel en est le message inscrit par le ministre Abdourahmane Cissé dans le livre de condoléances au nom du président Alassane Ouattara et du peuple de Côte d’Ivoire. Poursuivant, la délégation ivoirienne a assisté, le lundi 19 septembre 2022, aux funérailles nationales de la Reine Elizabeth II à l'abbaye de Westminster, accompagnée de Chefs d'État de différents pays, de membres de la famille royale et de représentants du gouvernement britannique.

Attaché au développement des relations entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire, le Chef de l'Etat, par l'intermédiaire de l'Ambassadeur Son Excellence Mme Amani Sara, souhaite continuer et renforcer davantage la coopération avec le nouveau Roi Charles III, la Famille Royale et le Gouvernement britannique dans les domaines de l'économie, des échanges commerciaux et dans d'autres secteurs à l'avenir. La reine Elizabeth II s’est éteinte le 8 septembre 2022 au château de Balmoral, en Ecosse dans sa 96è année, après 70 ans de règne.

En tant que monarque ayant régné le plus longtemps en Grande-Bretagne, la Reine Elizabeth II a été témoin des nombreux changements de son époque et a été un symbole de l'esprit national et de la cohésion britannique.

