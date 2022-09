Maroc : Décédée à 81 ans, la militante Aïcha Ech-Channa honorée

Aïcha Chenna ou encore Aïcha Ech-Channa est décédée le dimanche 25 septembre 2022 à l'âge de 81 ans à Casablanca, au Maroc. La militante des droits de l'homme luttait contre la maladie depuis un moment. Elle a eu droit à un hommage de la part de plusieurs organisations marocaines.

Maroc : Aïcha Ech-Channa honorée à Casablanca après son décès

Aïcha Ech-Channa n'est plus. La militante marocaine a poussé son dernier soupir au Maroc à Casablanca, la ville qui l'a vue naitre. Elle était âgée de 81 ans. Cette orpheline de père a d'abord suivi des études d'infirmières avant de s'engager dans une carrière d'animatrice d'éducation sanitaire et sociale. Dès 1985, elle s'engage dans le combat pour la défense des droits de la femme et des enfants. Cela amène Aïcha Ech-Channa à fonder l'Association solidarité féminine (ASF).

À l'occasion de ses funérailles qui ont eu lieu le jour même de son décès, Aïcha Ech-Channa a reçu des hommages. Bouchra Abdou, la directrice de l'Association Tahadi pour l'égalité et la citoyenneté, a salué la mémoire d'une "grande militante". Elle a également rappelé son engagement "pour préserver la dignité des femmes célibataires et son désir de rendre justice aux enfants sans identité. Bouchra Abdou a aussi indiqué que l'illustre défunte a porté haut la voix des femmes célibataires et des enfants, rapporte le Site Info.

Bouchra Abdou n'a pu s'empêcher d'expliquer que Aïcha Ech-Channa, la militante des droits de l'homme était par ailleurs "une femme d'exception" dans son altruisme et son militantisme, résolument engagée contre l'injustice, l'exclusion, mais aussi la souffrance des femmes célibataires et leurs progénitures.

Aïcha Ech-Channa a reçu plusieurs distinsctions. En 1995, il lui a été décerné le Prix des droits de l'homme de la République française à Paris. La militante marocaine a été distinguée en 2009 en obtenant l'Opus Prize aux États-Unis. Quatre ans plus tard, elle est élevée au grade de Chevalier de la Légion d'honneur en France.