Côte d'Ivoire: La Mairie du Plateau honore ses meilleurs élèves et étudiants

A la faveur de la rentrée scolaire 2022-2023, la cour de la Mairie du Plateau a abrité, vendredi 23 septembre 2022, la 4ème édition de la traditionnelle journée d’excellence de la commune du Plateau, qui récompense les meilleurs élèves et étudiants de la cité des affaires. Cet événement a été couplé avec la cérémonie de distribution de bons d’achats de fournitures scolaires aux élèves résidents du Plateau.

Promotion de l'excellence: Jacques Ehouo et le Conseil municipal du Plateau récompensent 844 élèves et étudiants

Ce sont en tout 844 apprenants qui ont reçu ces bons d’achats, mis à leur disposition par le Conseil Municipal de la commune du Plateau, mené par l’Honorable Jacques Gabriel EHOUO. A ces bons, s’ajoutent des prix pour les meilleurs élèves en classe d’examens, des bourses d’études, des ordinateurs pour les élèves et étudiants, du matériel de formation pour l’Institut de Formation et d’Education Féminine (IFEF) et du matériel didactique pour les écoles primaires publiques du Plateau.

Pour Diomandé MONTCHE, Président du comité d’organisation, par ailleurs Directeur de Cabinet du Député-Maire du Plateau, ces dons répondent au besoin de donner la chance à tous les étudiants de la commune « de bénéficier d’une formation de qualité qui irait à son terme » conformément à la vision du Maire. Les récipiendaires et leurs parents ont, quant à eux, exprimé leurs vifs remerciements au Conseil Municipal de la commune du Plateau pour le soulagement et la joie qui leur ont été apportés en cette période de rentrée scolaire stressante.

Pour sa part, l’Honorable Jacques Gabriel EHOUO a invité les élèves et leurs parents à se rapprocher de ses équipes pour faire des demandes afin de bénéficier des différentes aides et bourses prévues à cet effet au budget de la Mairie, car selon lui : « investir dans les enfants est la plus belle chose qu’un parent pourrait faire pour garantir leur avenir ». Il a profité de l’occasion pour annoncer le lancement pour l’année prochaine du concours « l’école verte », qui récompensera l’école publique la plus propre et la mieux entretenue du Plateau.

Il faut préciser que sur la période 2020-2022, ce sont plus de 360 000 000 de FCFA qui ont été distribués en bourses d’études, kits scolaires et matériels didactiques, dont 130 000 000 de FCFA cette année au bénéfice d’environ 1500 récipiendaires. Sur la même période, c’est-à-dire pendant les trois dernières années, ce sont plus de 700 000 000 de FCFA qui ont été investis par le Conseil Municipal dans la rénovation et l’équipement des écoles. Il s’agit donc d’un cumul de plus d’un milliard de Francs CFA pour l’éducation.