Cameroun : Yannick Noah traité de français, Calixthe Beyala en colère

Au Cameroun, Yannick Noah fait face à des personnes qui lui nient la nationalité camerounaise. Cette situation a suscité une grosse colère de Calixthe Beyala qui a sévèrement recadré ses compatriotes.

Cameroun : Yannick Noah, français ? Les vérités de Calixthe Beyala

Calixte Beyala est très remontée contre certains de ses compatriotes camerounais. En effet, dans une publication sur sa page Facebook, l'écrivaine originaire du Cameroun a dénoncé le fait que Yannick Noah soit traité de Français à cause de l'affaire du Coq Sportif.

"L'ingratitude des peuples me sidère ! Yanick Noah fait venir le Coq Sportif au Cameroun, parce que les Lions Indomptables n'avaient pas d'équipementier ! Puma avait refusé de les habiller ! Et à ma connaissance, le Coq Sportif ne prend aucun sou au Cameroun, mais en contrepartie, exigeait des Lions la publicité, un simple deal !", a lâché l'auteure du livre "C'est le soleil qui m'a brûlée".

Elle a tenu à rappeler que l'ancien joueur de tennis né dans à Sedan (France) a "a coaché les Lions Indomptables pendant deux ans sans toucher un centime, lorsque cette équipe allait mal". Pour Calixthe Beyala "que les Camerounais ne veulent plus du Coq Sportif, c'est leur droit le plus absolu ! Mais traiter Noah de Français est indigne de chacun de nous collectivement !".

La femme de lettres a enfoncé le clou en ajoutant que quand Yannick Noah gagnait le tournoi de Roland-Garros, "il avait fait la fierté des Camerounais, à tel point qu'il y avait toute une page sur lui dans les livres scolaires".

"Ce qui se passe contre Noah est pitoyable. Il est Français, Eto'o est espagnol ! Les deux hommes ont fait l'essentiel de leur carrière à l'étranger et que je sache, aucun d'eux n'a épousé une Camerounaise et leurs enfants sont français et espagnols ! À moins que vous ne considériez qu'être espagnol, c'est être camerounais", a-t-elle dénoncé.

Pour sa part, le vainqueur du Roland-Garros 1983 a confié sur CRTV qu'il n'est en guerre contre personne dans cette affaire, même si les internautes voient une guéguerre entre lui et Samuel Eto'o, le patron de la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football). " Il y a trois ans, la question s’est posée, le Cameroun n’a pas de sponsor. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour que Le Coq Sportif vienne au Cameroun. Où est le problème ? Pourquoi j’ai voulu que Le Coq Sportif vienne au Cameroun ? Parce que c’est mon côté patriote", a-t-il dit.