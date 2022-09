Fif - Idriss Diallo: "Le temps viendra où Didier Drogba sera à nos côtés"

Le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo, s'est prononcé sur ses rapports avec l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba.

Yacine Idriss Diallo : ''Didier Drogba est et sera toujours le bienvenu dans le football ivoirien''

5 mois après son élection à la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo était l'invité de l'émission Talent d'Afrique diffusée sur Canal Plus, lundi 27 septembre 2022.

En effet, le patron du football ivoirien s'est prononcé sur ses rapports avec l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, depuis les élections à la tête de l'instance dirigeante du football ivoirien.

''Sans langue de bois, Didier Drogba et moi n'échangeons pas !", a-t-il reconnu d'entrée avant de poursuivre : '' Sans langue de bois, Didier est une personnalité incontournable dans le football même pas ivoirien mais mondial. Donc Didier est et sera toujours le bienvenu dans le football ivoirien. Pour l'instant, il ne nous a pas rejoint et ce n'est faute de lui avoir tendu la main. Mais je pense que le temps viendra où Didier sera disponible et sera vraiment toujours le bienvenu à nos côtés".

Des propos qui ont abondamment été relayés sur la toile suscitant bien évidemment de nombreux commentaires. ''Tu as dit ici que à la FIF, c'est 81 votants, tu as gagné, faut gérer avec tes 81 votants. Faut enlever nom de Drogba dedans. Il vient pas, en tout cas, il ne viendra pas mélanger son nom dans votre rouage là", a commenté un internaute quand un autre écrivait : '' Il ne viendra pas. Continuez avec vos 81 votants''.

Pour rappel, après son élection, Yacine Idriss Diallo a décidé d'ouvrir son bureau exécutif aux membres des équipes des candidats malheureux. C'est ainsi que Koffi Kouassi Jean Jacques ( Schadrac FC ), proche de Didier Drogba, et Hervé Siaba ( EFYM ) de l'équipe de Sory Diabaté, ont fait leurs entrées au COMEX à l'occasion de la 60è AGO de la FIF le 28 juin dernier.