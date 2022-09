Tchin-Tchin: Souleymane Kamagaté introuvable depuis la finale

Souleymane Kamagaté alias l'homme Saga avait fait savoir qu'il ne croyait pas au projet Cam Tchin-Tchin de Jonathan Morrison. Pour lui, ce projet n'était qu'une pure anarque. Face au succès de ce tournoi, la réaction de Souleymane Kamagaté est très attendue sur la toile.

Souleymane Kamagaté est-il rongé par la honte après le succès du Tchin-Tchin?

Le jeune entrepreneur ivoirien, Jonathan Morrison, a véritablement gagné l’estime de la nation. Et pour cause, le tournoi de petits-poteaux, Cam Tchin Tchinn, dont il est l’initiateur, a connu un succès phénoménal. Cette compétition qui n'était qu'à sa première édition, est considérée comme l’évènement le plus attractif de ces vacances.

Et pourtant, les choses n’ont pas du tout été faciles pour l'ex-copain de Maria Mobil qui a été l’objet de railleries et de virulentes critiques, après avoir annoncé l’organisation d’un tournoi dont l’objectif était de professionnaliser ‘’ le football petits poteaux’’ en Côte d’Ivoire. Pour certains, réaliser un tel projet serait tout simplement utopique. Il avait même été traité de menteur et de vendeur d’illusions. Parmi ses détracteurs, se trouvait Souleymane Kamagaté alias l'homme Saga, l'époux de la chanteuse Bamba Ami Sarah, qui avait ouvertement fait savoir que le projet de Jonathan Morrison était une anarque.

'' '' ASTUCE : tu es Binguiste, tu as besoin d’argent pour ton séjour de deux mois en Côte-d’Ivoire. Trouve de belles voitures en France et tu fais des photos devant pour faire croire que ça t’appartient. Tu annonces que tu es milliardaire que tu viens aider la jeunesse. Une fois en Côte-d’Ivoire, tu annonces que tu organises un tournoi et que le vainqueur aura 100 millions, pour participer il faut payer 200.000 fr et tu as besoin de 32 équipes. Si chaque équipe paye 200.000 fr Ça te fait 6 millions 400 mille chaud. Tu prends un bon photographe pour faire des design de maillot que tu publies chaque jour. Tu prends 1 million pour organiser une conférence de presse tu invites quelques personnalités pour mieux les mettre en confiance. Tu prends les images de la conférence pour prendre encore environ 10 millions avec quelques partenaires. Tu vis bien dans le jeton. A 2 semaines de la date du tournoi, vanhouannnnn tu retournes dans ton pays. Faut pas t’inquiéter, tu auras de Farouches supporters qui vont traiter de jaloux tous ceux qui vont très vite déceler ta marmaille", avait-il posté sur sa page Facebook, peu avant le début du tournoi.

Face au succès phénoménal du Tchin-Tchinn, de nombreux internautes attendent impatiemment la réaction de '' l'homme aux trois cerveaux '' , qui a complètement abandonné sa page et son compte Facebook depuis près de trois jours. Aucune publication sur les deux principaux supports de communication de Souleymane Kamagaté depuis plus de 72 heures. C'est en tout cas le constat que nous faisons au moment où nous mettons cet article en ligne.