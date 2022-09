Scandale au Tchin-Tchin : La police veut laver son honneur, Dezy Dokui arrêtée

Après avoir roulé ses fesses contre un élément des forces de l'ordre lors de la finale Tchin-Tchin, Dezy Dokui a été placée en garde à vue.

Après sa prestation au Tchin-Tchin, Dezy Dokui poursuivie par la justice

Une scène assez surprenante s'est produite le dimanche dernier au parc des Sports de Treichville lors de la finale du tournoi Cam Tchin-Tchin.

En effet, Dezy Dokui, en prestation, s'est dirigée vers un élément des forces de l'ordre, et elle s'est permise de coller son énorme postérieur à ce dernier. Une scène fortement applaudie par le public surexcité.

Les vidéos et les photos de cette scène se sont très rapidement répandues sur la toile, suscitant ainsi une vive polémique.

L'animateur humoriste Willy Dumbo qui était présent ce jour là, a très rapidement présenté ses excuses pour cette dérive.

A sa suite, Dezy Dokui est également montée au créneau pour présenter publiquement ses excuses.

'' On était tellement content qu'on a voulu vraiment faire plaisir, c'était dans l'émotion, vu qu'on a l'habitude de jouer avec tout le monde. C'était tellement la joie qu'on s'est laissé emporter. Je viens pour présenter mes excuses à nos fans, à monsieur le procureur, aux forces de l'ordre. Je demande pardon. Je n'aurais pas dû me coller au corps habillé... je présente mes excuses, ça ne va plus se répéter...'', a-t-elle soutenu dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Selon les informations qui nous parviennent, Dezy Dokoui et certains membres de l’organisation du Tchin-Tchin ont été entendus au commissariat du premier arrondissement la nuit dernière de 20 h à minuit.

Quant à Dezy Dokoui, elle est restée en garde à vue et sera présentée devant le juge d'instruction ce mardi, apprend-on.