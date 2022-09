Après le tournoi Tchin-Tchin, Jonathan Morrison reçu à la Présidence

Le jeune entrepreneur ivoirien, Jonathan Morrison, a été reçu à la présidence de la République, ce mardi. Il vient de donner l’information via une publication sur sa page Facebook.

Jonathan Morrison reçu par un proche collaborateur du président Alassane Ouattara

‘’ Aujourd’hui, j’ai été reçu par M. ERIC TABA, Protocole du Président de la République, qui m'a félicité pour l'organisation du CAM Tchin-Tchinn 2022. Cette rencontre a été très enrichissante. C’est un privilège pour moi d’être reçu à la Présidence. Je suis heureux de toute marque de reconnaissance des autorités du pays. C'est la Cote d'Ivoire qui gagne‘’, a écrit Jonathan Morrison.

Notons que Jonathan Morrison est devenu un héros national. La parfaite organisation de son tournoi de petits poteaux dénommé Tchin Tchinn a séduit toute la Côte d’Ivoire. Lui qui a fait l’objet de railleries et de virulentes critiques depuis l’annonce de cette compétition, a complément cloué le bec à ses détracteurs qui ne croyaient pas en ses idées. Depuis lors, le jeune homme ne cesse de recevoir des messages de félicitations et d'honneur. Dans un message posté lundi, Jonathan Morrison a adressé ses remerciements pour cette vague de sympathie à son endroit.

‘’Ce jour, je voudrais du plus profond de mon cœur vous dire merci. Merci pour cet élan de solidarité autour de ma personne‘’, a-t-il indiqué, puis d’ajouter: ‘’ Mes mots vont à l'endroit de tous les jeunes ivoiriens et africains qui ont offert de leur temps, leur voix, leurs prières et aussi leur force pour la réussite de cette première édition du CAM Tchin-Tchinn. Merci à tous mes collaborateurs, à toutes les autorités, célébrités et ces institutions qui ont apporté et démontré leur soutien à la jeunesse à travers cet événement. C‘est la Côte d’Ivoire qui gagne‘’, a posté Jonathan Morrison au lendemain du tournoi.