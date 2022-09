Cancer chez l’enfant: L’international Christian Kouamé et l’ONG Aline s'engagent

Ambassadeur de l’ONG ALINE, le footballeur ivoirien Christian Kouamé, évoluant au poste d'attaquant au ACF Fiorentina, est devenu l'icône de la lutte contre le cancer chez l’enfant, ces dernières années en Côte d’Ivoire.

Lutte contre le cancer de l’enfant : L’ONG Aline tire la sonnette d’alarme

Évidemment, c’est par le sport que le binôme ONG ALINE-Christian Kouamé a choisi de sensibiliser les populations, à travers Septembre en Or, dénomination de l'activité organisée samedi 24 septembre à Yopougon Sideci.

Cette journée sportive de sensibilisation des communautés a été marquée par des activités sportives à savoir un fitness et un tournoi de maracana.

Occasion pour le président fondateur de Ong, Alain Yapo, de situer l'objectif de l’organisation engagée dans lutte contre le cancer chez l’enfant.

“Cette journée d'informations et de sensibilisation a pour objectif de contribuer à la réduction de la mortalité liée au cancer de l’enfant”, a fait savoir Alain Yapo.

"Diagnostiquer précocement et soutenir pour guérir. Car l'ignorance de l’existence des cancers de l’enfant, de l’adolescent et la méconnaissance des signes participent au diagnostic tardif et à la réduction des chances de guérison des malades. Le cancer est une cause non négligeable de mortalité chez l’enfant raison

“Cette sensibilisation peut porter son fruit par le sport nous sommes dans le mois de septembre et le mois de septembre est le mois dédié à la lutte contre le cancer de l‘enfant.

Cette journée coïncidait avec le match des Eléphants de Côte d’Ivoire qui affrontait le Togo en France, et auquel Christian Kouamé était convié, a permis à Alain Yapo de revenir sur l'engagement de l'ambassadeur de l’ONG ALINE, à leurs côtés pour venir en aide aux enfants cancéreux compte tenu de la cherté des traitements.

“Chaque but marqué par Christian Kouamé est une victoire contre le cancer”, a-t-il indiqué.

“Du coup, il nous soutient dans toutes nos activités,il nous accompagne, il parle de l'ONG ALINE, il est le symbole de cette lutte contre le cancer de l'enfant", a soutenu Alain Yapo. Non sans revenir aux signes avant-coureurs de la maladie chez l’enfant.

“Un enfant qui a un "œil de chat" quand ses yeux brillent la nuit, un enfant qui a toujours la fièvre qui maigrit, qui n'a pas d'appétit et qui est toujours anémié, il faut faire attention. Donc nous on ne dit pas que c'est le cancer mais il faut faire attention et aller dans le centre de santé le plus proche afin que l'enfant soit référé du service compétent. C'est le but de la sensibilisation afin que tout le monde connaisse les symptômes du cancer chez l’enfant”, a-t-il poursuivi.

Dans le cadre de ses activités, la vision de l'ONG est de réduire le taux de mortalité de cancer chez l’enfant qui est de plus de 80%. Les formes les plus fréquentes sont la leucémie, les cancers du cerveau et les lymphomes.