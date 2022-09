États-Unis : Emma Lohoues faite ‘’Citoyen d'Honneur’’ de la ville de Houston

La belle influenceuse et femme d’affaires ivoirienne, Emma Lohoues, a été honorée par les autorités de la ville de Houston, une grande métropole du Texas aux Etats-Unis.

Emma Lohoues distinguée par le maire de Houston

La belle Emma Lohoues est incontestablement une personnalité dont l’influence a outrepassé les frontières de la Côte d’Ivoire. La preuve, l’ex copine de feu Dj Arafat séjourne présentement aux États-Unis, plus précisément à Houston.

Elle s’y est rendue sur invitation des autorités de cette grande métropole du Texas. En effet, Emma Lolo a reçu une double distinction de la part des autorités de la ville de Houston. L’information émane d’un communiqué portant la signature de Sylvestre Turner, Maire de la ville de Houston.

‘’ Moi, Sylvester Turner, maire de la ville de Houston, je prends plaisir à vous nommer : ‘’Citoyen d'Honneur’’ de la ville de Houston, Texas, en reconnaissance du succès exceptionnel que vous avez obtenu dans votre profession et en reconnaissance des précieuses contributions que vous avez apportées et que vous apportez par le biais d'un service public désintéressé au profit de notre communauté et du bien-être de l'humanité‘’, mentionne le communiqué posté sur la page Facebook de l'actrice.

‘’ De plus, en gage de haute estime, je vous ai choisi pour servir en tant que : Ambassadeur de Bonne Volonté de cette ville, avec plein pouvoir et autorité pour informer les autres de la véritable hospitalité et de l'atmosphère amicale qui règnent à Houston et des nombreux avantages et opportunités illimitées qu'offre notre grande ville", ajoute le communiqué.

Ce n’est pas la première fois qu’Emma Lohoues est invitée à des évènements prestigieux. Elle était, en juillet 2022, au défilé de mode du célèbre styliste français Jean Paul Gautier. Ce jour là, la femme d’affaires ivoirienne avait été aperçue aux côtés de la star brésilienne du football évoluant au Paris Saint-Germain ( PSG), Neymar Junior.