Côte d'Ivoire- Districts: Voici les vice-Gouverneurs nommés par Ouattara

Créés en juin 2021, dans le but de renforcer le maillage territorial de l’administration, les 12 nouveaux districts autonomes de Côte d’Ivoire, sont désormais pourvus en vice-Gouverneurs et en membres.

En plus des Districts autonomes d’Abidjan et de Yamoussoukro, 12 nouveaux districts ont été créés en Côte d’Ivoire pour favoriser la coordination, l’évaluation, ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être des populations.

« La loi 2014-451 du 05 août 2014 sur l’organisation générale de l’administration territoriale prévoit la création de Districts autonomes dans le but de renforcer le maillage territorial de l’administration. La création de ces Districts autonomes vise à renforcer l’efficacité de l’action du gouvernement », dixit le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

Les 12 nouveaux Districts autonomes créés sont, notamment, les Districts du Bas-Sassandra, de la Comoé, du Denguélé, de Gôh-Djiboua, des Lacs, des Lagunes, des Montagnes, de Sassandra-Marahoué, des Savanes, de la Vallée du Bandama, du Woroba et du Zanzan.

Ci-dessous, la liste des tout nouveaux vice-Gouverneurs nommés à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 28 septembre 2022.