Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara autorise le rachat de la BICICI

Alassane Ouattara, président ivoirien, a finalement autorisé le rachat de la BICICI (Banque internationale pour le commerce et l'industrie en Côte d'Ivoire) à travers la signature d'un décret, rapporte un communiqué de la filiale ivoirienne de BNP Paribas, publié le mercredi 28 septembre 2022.

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara signe le décret pour l'acquisition de la BICICI

Selon un communiqué officiel de la filiale ivoirienne de BNP Paribas, Alassane Ouattara "a autorisé ce 28 septembre 2022 les membres du consortium composé de la Banque Nationale d'investissement (BNI), la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), la Caisse des Dépôts et consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) et l'Institution de prévoyance sociale-Caisse générale des retraités et agents de l'État (CGRAE) à se porter acquéreurs de la totalité des participations dans le capital de la BICICI".