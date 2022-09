Kley Saley cuisiné sur NCI: ” J’ai servi Dieu pendant 12 ans et je n’ai rien eu”

L’ex-pasteur chantre Kley Saley a passé un sale quart d’heure sur la chaîne de télévision NCI, avec DJ Mulukuku et ses chroniqueurs.

Kley Saley passe un sale quart d’heure face à DJ Mulukuku et ses chroniqueurs

Interrogé à propos d’une précédente déclaration: ” J’ai Servi Dieu pendant 12 ans et je n’ai rien eu”, le chanteur Kley Saley, père de 12 enfants, a laissé entendre aux millions de téléspectateurs qu’il voulait juste se faire voir.

“Il fallait que je revienne sur la scène musicale, et il fallait que je dise des choses. Il fallait que je me fasse entendre, que je me fasse voir. C’était un buzz pour qu’on parle de moi”, a-t-il confié.

“Je l’ai dis pour un but. Mais Dieu connaît mes intentions. Il connaît mes pensées”, s’est-il confondu devant les présentateurs qui l’ont acculé de questions au point où l’artiste chorégraphe manquait d’arguments pour convaincre. Il s’est alors enfoncé davantage.

Plus de 10 ans après avoir quitté la scène musicale pour se consacrer à l’église, Kley Saley envisage de revenir à la musique urbaine qui l’avait révélé au grand public. Dans une émission télé, l’auteur de la chanson ‘’Kley Saley s’en fout’’ indique n’avoir rien perçu pendant qu’il servait Dieu.

Si pour lui, il ne s’agissait que d’un moyen de faire un retour remarquable, les internautes, eux, ont véritablement été choqués. ”C’est vraiment décevant de ta part “. ” Faux serviteur “. ” Tu es un blasphémateur”..., se sont indignés certains.

Selon Kley Saley, sa rencontre avec Dieu a été faite suite à des "problème spirituels" et "tout était bloqué" dans dans sa vie.