Côte d'Ivoire: Le kilogramme du cacao fixé à 900 FCFA; le café à 750 FCFA

La 8ème édition des Journées Nationales du Cacao et du Chocolat s'est ouverte ce vendredi 30 septembre 2022 à Heden Golf Hôtel Abidjan. Placée sous le parrainage du Vice-président Koné Tiemoko, cette cérémonie a mobilisé des membres du gouvernement, les présidents d'institutions, des élus, le corps préfectoral, les acteurs de la filière café cacao.

Ouverture des journées nationales du cacao et du chocolat : Le prix du cacao fixé à 900 kg pour la campagne 2022-2023

Dans son intervention, le Ministre de l'agriculture Kobenan Kouassi Adjoumani a salué toutes les mesures du gouvernement visant à garantir le bien-être des producteurs et artisans dans un contexte de crise qu'a traversée la filière cacao.

"Le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, a pris des mesures vigoureuses visant à préserver le bien-être social et économique des acteurs de la filière cacao. Au nombre de ces mesures, on peut citer le déblocage de 17 milliards F CFA pour soutenir la filière face aux effets de la pandémie du coronavirus , le soutien du prix aux producteurs à hauteur de 134 milliards F CFA, afin que ceux-ci ne subissent pas la chute des prix au niveau international", a t-il déclaré.

Poursuivant, il a invité tous les acteurs de la filière à l'accélération des initiatives pour la modernisation du secteur. "Le contexte international dont j’ai parlé tantôt, appelle à une accélération de nos initiatives en faveur de la modernisation du secteur agricole et de la transformation de nos produits agricoles sur place", a déclaré le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani.

Le Vice président de la République, Koné Tiemoko, a quant à lui, adressé ses encouragements et ses félicitations à tous les acteurs de la filière cacao dont les efforts contribuent au développement de la Côte d'Ivoire, avant de leur traduire la volonté de l'Etat à demeurer à leurs côtés.

Pour finir, il a annoncé, dans le cadre de la campagne agricole 2022-2023, le prix bord champ du kilogramme de cacao et de café. "Le président de la République est soucieux de votre bien être et travaille à l'amélioration de vos conditions de vie et de travail(...). Pour cette année, le prix du Kilogramme bord champ du cacao est fixé à 900 F CFA et le café à 750 F CFA", a annoncé le vice-président de la République, SEM KONÉ Tiémoko.

Cette cérémonie d'ouverture a été meublée par la récompense des meilleurs producteurs et artisans du cacao et des visites des stands. Organisée autour du thème : " La transformation locale du cacao : opportunités pour les artisans chocolatiers", la 8ème édition des JNCC s'étendra jusqu'au Dimanche 02 octobre 2022.

Infos : Nicaise B.