Côte d'Ivoire - Le projet "Nouvelle ville verte de Andou-M’Batto" se met en marche

Le jeudi 29 septembre 2022, les propriétaires terriens ont unanimement donné l’onction à Victoire Immobilier, en vue de la conduite du grand projet de la nouvelle ville verte (écologique) de Andou-M’Batto (10 Km d’Alépé, dans le Grand Abidjan).

Victoire Immobilier reçoit l’onction des propriétaires terriens d’ Andou M’Batto : Un grand pas vers la création de la nouvelle ville verte

L’enquête de commodo et incommodo a été dévoilée par le sous-préfet, Norbert Kouamé Djah, en présence de toutes les parties prenantes du village. C’est manifestement un grand pas qui a été franchi dans le grand projet de ville écologique que conduit Victoire Immobilier, à Andou-M’Batto.

Pendant trente jours, un commissaire quêteur nommé pour conduire l’enquête de commodo et incommodo, a travaillé et remis ses conclusions au sous-préfet qui les a dévoilées. Celles-ci font état de l’unanimité de la chefferie, des propriétaires terriens, ainsi que de la mutuelle de développement, pour le choix porté sur Victoire Immobilier.

« Nous avons accordé un délai de trente jours aux uns et aux autres pour soumettre leurs préoccupations sinon le projet ne souffre d’aucune ambigüité. Il en résulte que Victoire Immobilier peut mettre son projet en marche », a précisé le sous-préfet, en présence du directeur départemental de la Construction, Ange Aké.

« Nous sommes contents de porter ce projet avec ce beau village », s’est réjoui, pour sa part, Arnaud Essoh, le directeur général de Victoire Immobilier. « Ce projet va se bâtir sur environ 6000 hectares avec près de 20 Km de bordure d’eau (Comoé). Cette ville nouvelle qui sera entièrement écologique sera tout simplement belle et magnifique », a-t-il annoncé.

Précisant que dans les semaines qui viennent, les travaux de terrassement vont débuter. « Ce beau projet va être présenté aux Ivoiriens qui verront une belle opportunité d’investissement dans l’immobilier avec des modalités préférentielles », a-t-il promis.

Pour sa part, Nanan Odjé Ako Robert, chef du village d’Andou M’Batto, s’est montré particulièrement heureux. Il a reçu le soutien du chef du village voisin de N’Gokro, Goa Ohoussou Benjamin.

« Quand tu es un opérateur immobilier, il faut avoir les moyens. Victoire immobilier a fait un travail excellent avec toute la population. Ce projet va apporter beaucoup à notre village. Les jeunes vont avoir du travail, les parents vont avoir des maisons. C’est une joie pour moi », a déclaré Nanan Odjé.

Rappelons que le projet de ville nouvelle et verte de Andou-M’Batto dont les infrastructures devraient la rendre entièrement autonome, devrait créer plus de deux mille emplois dans la région. Soulignons aussi que le président du collectif des propriétaires terriens, Niangui Niangui, et le président de la mutuelle d’Andou-M’Batto, Joseph Dindji, ont apporté leur soutien total à Victoire Immobilier.

Andou-M’Batto est un site paradisiaque, situé au bord de la Comoé, l’un des fleuves les plus beaux de la Côte d’Ivoire et à proximité de Grand-Bassam. Des travaux de voiries de l'axe reliant Grand-Bassam à Motobé, village voisin de Andou-M'Batto, sont en cours de réalisation par l'Etat de Côte d’Ivoire.

A Motobé (localité traversée par la Comoé et la lagune Ebrié), la cité des Eléphants basketteurs de 5 ha (un don de Victoire Immobilier, sponsor de la FIBB) devrait aussi voir le jour dans les années à venir, tout comme une cité de haut standing.

Des projets qui devraient faire de cette partie du Grand Abidjan, les futures villes balnéaires attractives de Côte d’Ivoire. Victoire Immobilier, entreprise citoyenne ivoirienne, primée pour la qualité de ses services aux Awards de la qualité 2022, ayant une succursale en France, au BurkinaFaso, des représentations régionales à Bouaké et à Yamoussoukro ; met à la disposition des acquéreurs, à des prix promotionnels, un de ses sites phares à 2 kilomètres du pont de Moosou, dans cette même localité, située entre le fleuve Comoé et la lagune Ebrié.

L’entreprise possède plusieurs autres sites en commercialisation, sur l’étendue du territoire, notamment à Songon M’Braté, Bingerville, Angré, route d'Alépé, etc.