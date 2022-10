Finale HackerLab 2022: Suspendus, la Guinée, le Mali et le Burkina plaident

Exclues, des équipes finalistes du concours HackerLab 2022, organisé par l'ANSSI-Benin, ne se verront pas concourir dans cette compétition de cybersécurité de type CTF.

Concours HackerLab Cotonou 2022 : La CEDEAO disqualifie les compétiteurs de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso

Parvenus à la finale du Hacker Lab 2022, porté par la CEDEAO et l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI-Benin), les joueurs guinéens, burkinabè et maliens, lancent un cri de cœur aux organisateurs, notamment à l’ANSSI-Bénin, après leur exclusion au concours.

Venu d'Asie (Inde) pour prendre part à cette finale prévue du 09 au 12 octobre au Bénin, le capitaine de l’équipe de Guinée, M. Francois Gonothi Touré, arrivée en tête au premier tour, invite les autorités béninoises et celle de la CEDEAO à revoir leur position.

Selon Francois Gonothi Touré, par une notification en date du 26 septembre, la CEDEAO, a informé lesdites équipes de leur suspension liées aux sanctions infligés par l’instance ouest-africaine à son pays la Guinée Conakry.

"J'ai le regret de vous informer que conformément aux Directives du Management, Le Burkina Faso, la Guinée et le Mali NE PEUVENT PAS ÊTRE CONVOQUÉS CAR SUSPENDUS pour les réunions des experts, des ministres sectoriels et organes statutaires" de la CEDEAO, peut-on lire dans le communiqué de l’organisation.

Une mesure jugée injuste par le jeune Francois Gonothi Toure, à l’instar des autres membres des équipes disqualifiées qui ont tout donné pour arriver à ce stade de la compétition après les phases de qualifications qui se sont tenues du 1er août au 31 août 2022.

"Que fait la politique dans une compétition régionale ?" se demande, pour sa part, Foromo Daniel dont l'équipe, secureitwebreakit, est arrivé en tête des qualifications en Août dernier.

Tous plaident alors pour leur réintégration et appellent à la mobilisation et l’appui de leurs dirigeants nationaux.

Les qualifications au HackerLab 2022 ont débuté le 1er Août dernier. Cette phase a permi de sélectionner les équipes qui participeront à l'édition 2022 du Hackerlab à Cotonou (BÉNIN).

Le concours vise à détecter et à former les talents en cybersécurité et leur donner une visibilité aussi bien sur le plan national qu’international.

Rappelons que l’édition 2021 du HackerLab, remportée par InspiV, a consacré trois équipes victorieuses. Elle a décroché un chèque de 600.000 Fcfa, des bons de certifications CEH pratical, des ordinateurs et des routeurs MTN avec deux mois de connexion illimitée.