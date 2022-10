Côte d’Ivoire : Comment le Som'Art veut promouvoir le théâtre et le cinéma

Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d’Ivoire, va accueillir les 24, 25 et 26 octobre 2022, la première édition du Sommet panafricain du théâtre et du 7ème art (Som'Art).

Côte d'Ivoire : Yamoussoukro accueille le premier sommet panafricain du théâtre et du 7è art

"Les métiers d'arts et d'audiovisuel, un secteur d'espoir pour les jeunes: Etats des lieux et perspectives". Tel est le thème du tout premier Sommet panafricain du théâtre et du 7ème art qui se tiendra fin octobre 2022 à Yamoussoukro.

Plate-forme d'interaction entre professionnels et amateurs du monde de la culture, ce sommet est à l'initiative de l'association des Bénévoles pour le développement social (AVSD), en partenariat avec la société de distribution internationale des films et fictions d'Afrique (DIFFA).

Selon Aicha Toudonou (Aich Ti), actrice de cinéma et présidente du comité d’organisation du Som'Art, l'objectif de ce sommet panafricain du théâtre et du 7ème art, est d'impliquer les jeunes dans la recherche de stratégies de développement afin de mener à bien l'expansion et la promotion du théâtre et du cinéma en Côte d’Ivoire ainsi qu'à l'international.

Il vise aussi à faciliter l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes, tout en réunissant en un seul lieu, des experts, le Ministère de tutelle, les acteurs, comédiens, réalisateurs, producteurs nationaux et internationaux, les institutions et les organisations non gouvernementales, pour ensemble, faire l'état des lieux et apporter des pistes de solutions pour le développement de l'industrie cinématographique.

Pour ce faire, sont prévus au cours de ce sommet, des panels axés sur le partage de savoir-faire ainsi que des études de cas (réalisation, distribution, diffusion et recherche de financement), des conférences pour soutenir des projets futurs et des jeunes talents.

Au total, plus de 1000 participants sont attendus à cette première édition du Sommet panafricain du théâtre et du 7ème art qui envisage de proposer des activités éducatives et de faire former 50 jeunes dont 25 femmes et 25 hommes afin de favoriser, à terme leur insertion professionnelle. A cela, il faut ajouter des opportunités de stages, de voyage pour les jeunes acteurs.