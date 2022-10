Mali: Mossadeck Bally, CEO Azalaï Hôtels, désigné président du Patronat

Le Conseil national du patronat du Mali (CNPM) renaît. Mossadeck Bally, homme d'affaires malien et PDG du groupe Azalaï Hôtels, est le nouveau président de l’institution. Il a été désigné par l'ensemble des acteurs du secteur privé pour diriger le bureau du Conseil.

Conseil national du patronat du Mali: La touche de Mossadeck Bally pour une vision conquérante de «l’Entreprise Africaine »

Son élection marque la fin de la crise qui secoue le Conseil national du patronat du Mali depuis plus d’une année. Mossadeck Bally est le choix consensuel des différents acteurs de groupements professionnels qui devra désormais travailler à mettre en avant l’intérêt du Patronat pour sortir définitivement de cette crise qui a affecté le secteur privé malien.

Sa désignation est saluée par d'éminents chefs d'entreprise et d’institutions, des connaissances, au nombre desquels le Cluster Digital Africa (CDA) où le nouveau patron du CNPM occupe des postes clés.

“C'est avec un énorme plaisir que le Cluster Digital Africa a appris cette nouvelle qui annonce que notre Président d'honneur Monsieur Mossadeck Bally, CEO Azalaï Hôtels, Président du GRAIN et membre de REAO en assure la Présidence”, a réagi le CDA dirigé par Amadou DIAWARA, fondateur de la plateforme d’intelligence collective.

Le CDA dont trois autres membres ont été nommés dans ce conseil, a traduit ses félicitations et souhaité plein de succès dans cette nouvelle mission de l'institution.

“Dans son équipe, nous avons la chance d'avoir également plusieurs de nos membres notamment : une vice-présidente d'honneur du CDA, Mme Valérie BEILVERT, DG de RMO; deux de nos ambassadeurs: Monsieur Ibrahim Diawara de IBI Group et Monsieur Sidi Danioko de SPIRIT”, a souligné le Cluster Digital Africa, sur son site officiel. Site sur lequel le CV de Mossadeck Bally a été publié pour mettre en évidence le brillant parcours d’un manager chevronné qui, à travers le Groupe Azalaï Hotels, s’efforce de donner une vision conquérante de «l’Entreprise Africaine ».

M. Mossadeck Bally est le Fondateur et Président Directeur Général du Groupe Azalaï Hotels, chaîne hôtelière phare de l’Afrique de l’Ouest. Né le 27 août 1961 au Niger de parents maliens ayant une longue tradition familiale dans le commerce et le négoce, M. Bally a grandi au Niger et au Mali.

Il effectue ses études en France d’abord puis aux Etats-Unis, où il a perfectionné ses connaissances des affaires en obtenant une maitrise en gestion et finance de l'Université de San Francisco, Californie.

M. Bally a commencé son incursion dans l'industrie hôtelière africaine en se concentrant d’abord sur son pays d’origine, le Mali.

En 1994, la « Société Malienne de Promotion Hôtelière » (SMPH), est créée aux fins d’acquérir le premier hôtel de ce qui deviendra par la suite le Groupe Azalaï Hotels, à la faveur de la privatisation du mythique Grand Hôtel de Bamako.

En 2000, fort d’une solide réputation basée sur la qualité du service et la gestion de son premier hôtel, la SMPH construit l’Hôtel Salam et devient le gérant de l’Hôtel Nord Sud, tous deux basés à Bamako. La société, devenue en 2005 le Groupe Azalaï Hotels, exporte ensuite son savoir-faire et poursuit son expansion en dehors des frontières du Mali.

De Ouagadougou, par l’acquisition de l’Hôtel Indépendance, à Cotonou (Hôtel de la Plage), en passant par Bissau (Hôtel 24 de Setembro), et récemment à Abidjan et Nouakchott. Bientôt à Dakar, Niamey et Conakry, le Groupe Azalaï Hotels, qui emploie plus de 700 personnes, et plus de 3500 indirectement, a pour ambition d’être présent dans tous les pays de l’UEMOA.

Il devient en moins de 20 ans le premier groupe hôtelier ouest-africain, en se forgeant une réputation internationale basée sur la qualité de ses services et de son accueil, de ses infrastructures rénovées et de la rigueur de sa gestion.