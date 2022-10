Côte d'Ivoire-Cédric 225 à Didi B : "Tu as volé mon concept"

Le rappeur Didi B est actuellement au centre d'une affaire de plagiat. Le membre du célèbre groupe de rap Kiff No Beatt est accusé par le chanteur de couper décaler Cédric 225 d'avoir volé son concept.

Côte d'Ivoire : Le rappeur Didi B accusé de plagiat

Actuellement, Didi B connait une carrière fulgurante. Le jeune rappeur d'origine ivoirienne a récemment mis le Palais de la culture à ses pieds en donnant un concert à guichet fermé le samedi 27 août 2022. Le fils du musicien Bassa Bomou a été désigné par autre rappeur, Jojo Le Barbu, comme étant le numéro du rap ivoire en ce moment.

Cependant, Cédric 225 pense plutôt que Didi B manque d'inspiration. Et pour cause, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'artiste couper décaler a ouvertement accusé le chéri de Saraï D'hologne d'avoir volé son concept musical.

"Tu es un voleur de concept. "Chérie coco", c'est mon mouvement. Le nom "Chérie coco", tu pouvais prendre tu vas mettre dans un mouvement, mais de la manière dont tu as chanté, le feeling-là, ça, c'est mon mouvement", a accusé Cédric 225. Il faut noter que le titre "Chérie coco" de Cédric 225 posté sur YouTube en 2019 totalise en ce moment 62 981 vues.

"Où est la différence ? Je vais parler, ils vont dire que je cherche buzz. Je veux me faire voir. Tu es un voleur. Moi je dis que tu es un voleur (...) Tu es un vrai voleur. Il faut reconnaitre que tu es un voleur. Tu as volé mon concept, tu as volé mon son. Comme on dit tu me ressembles, donc tu veux faire comme moi maintenant", a asséné le chanteur.

Ces accusations ont suscité un énorme débat sur la toile. Des internautes ont apporté leur soutien à Cédric 225 en dénonçant l'attitude du compère d'Elow'n et Black K B. Par ailleurs, les fans du Mojaveli ont craché leur vérité au plaignant. Bassa Zéréhoué Diyilem dit Didi B n'a pas encore réagi aux accusations.