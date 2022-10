Côte d'Ivoire-Tuerie des femmes d'Abobo : L' OIDH interpelle la CPI

Dans un communiqué dont Afriquesur7 a reçu copie, l'OIDH interpelle la CPI (Cour pénale internationale) sur le dossier des femmes tuées dans la commune d'Abobo lors de crise postélectorale de 2010-2011. Éric-Aimé Semien, le président de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, a dénoncé des zones d'ombre.

Côte d'Ivoire : L'OIDH envoie un message à la CPI

L'OIDH s'interroge sur le bilan 11 ans après l'ouverture d’enquêtes de la CPI portant sur les évènements de crise postélectorale de 2011. En effet, Éric-Aimé Sémien a rappelé que le 3 octobre 2011, la Cour pénale internationale avait ouvert une enquête sur les crimes relevant de la compétence de la juridiction pénale internationale basée à La Haye, aux Pays-Bas et commis depuis le 28 novembre 2011.

Le président de l'OIDH a également fait savoir que "le 22 février 2012, la Chambre préliminaire III a décidé d’étendre la période couverte par les enquêtes du 19 septembre 2002 au 28 novembre 20102 ". Éric-Aimé Sémien n'a pas omis de souligner que "sur la base de cette décision d'ouverture d'enquête, trois mandats d'arrêt ont d’abord été émis dont ceux à l’encontre de Messieurs Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui ont été exécutés, donnant lieu à des confirmations de charges et à l'ouverture d'un procès conjoint le 28 janvier 2016 et le "troisième à l’encontre de Madame Simone Gbagbo a été annulé le 19 juillet 2021".

Pour l'observatoire ivoirien, il est clair que des zones d'ombres subsistent. "Qu’est-ce qui s’est réellement passé en Côte d’Ivoire de 2002 à 2010 ? Quels sont les auteurs et les commanditaires de la tuerie des femmes à Abobo, des massacres de petit-Duekoué et Guitrozon, d'Anonkoua Kouté, etc. ? ", cherche à comprendre l'OIDH.

Le communiqué de l'OIDH mentionne que les Ivoiriens sont en droit de savoir ce qu'il en est des poursuites annoncées par la CPI, "Côte d'Ivoire II", devant remonter jusqu'en 2002. "À ce jour, aucun résultat de ces enquêtes, aucune fumée blanche permettant d’espérer un jour réparation pour les victimes et vérité sur tous les crimes commis", regrette la note.