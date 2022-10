Banchi Roger: "La Françafrique peut-elle compter sur la Côte d'Ivoire ?"

Banchi Roger, proche de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a mené récemment une réflexion sur le panafricanisme. Le soroiste pense que le pays d'Alassane Ouattara est "bien aligné" sous les ordres de l'ex-colonie la France.

Côte d'Ivoire : L'Ivoirien, un colonisé heureux, selon Banchi Roger

Le débat de la véritable rupture des colonies africaines avec la France fait rage sur la toile. Des activistes de renom comme Nathalie Yamb et Kemi Seba appellent les pays africains à sortir de la zone CFA ou encore à rapatrier les forces militaires françaises.

Dans un tweet, Banchi Roger a plutôt fait savoir que la Françafrique a de beaux jours en Afrique grâce à la Côte d'Ivoire. "La Françafrique peut-elle compter sur la Côte d’Ivoire pour maintenir le statu quo ante, à l’intérieur de ses frontières ? Cela est jouable et possible. L’Ivoirien est en général, le vendu conscient de la Cause africaine c’est un colonisé heureux de l’être !", a écrit l'ex-ministre des PME.

Toutefois, il a reconnu que sous l'ère Laurent Gbagbo, un courant de pensée véhiculé par la galaxie patriotique, menée par Charles Blé Goudé et défendant la souveraineté nationale "a laissé des traces dans la conscience populaire ivoirienne". Mais cela ne l'empêche pas de soutenir que la Côte d'Ivoire est bien alignée sur la Françafrique.

"Nous, Ivoiriens, sommes les moins outrés en Afrique, par ce qui est largement dénoncé en termes de néo-colonialisme dans le reste de l’Afrique…et il y a plusieurs raisons à cela. L’Ivoirien est le plus jouisseur et le moins susceptible, tant qu’il jouit bien !", a ajouté Banchi Roger sur son compte Twitter.

Banchi Roger note que la Côte d'Ivoire joue son rôle de garant de la domination française en Afrique. Cependant, poursuit-il, le pays dirigé par Alassane Ouattara "a pris conscience qu’il peut se faire tabasser par les voisins".