Cristiano Ronaldo sur banc de touche: la réaction de Roy Keane

"C'est un manque de respect" de voir Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants de Manchester United, estime Roy Keane. L’Ancienne gloire d'Old Trafford n'a pas apprécié le traitement réservé à CR7 lors du derby de Manchester entre City et United (6-3) dimanche.

Roy Keane défend Cristiano Ronaldo et grille Erik Ten Hag après la débâcle de United face à City

Cristiano Ronaldo a le soutien d'un des anciens joueurs de Manchester United. Roy Keane a pris la défense du Portugais après sa nouvelle mise au banc lors du choc contre Manchester City. Il n'est pas d'accord avec cette décision du manager Erik Ten Hag. La légende Roy Keane et ancien capitaine des Reds Devils a réagi à l'explication donnée par l'entraîneur Erik Ten Hag sur la mise au banc du joueur.

L'ancien milieu de terrain a tenu à souligner l'hypocrisie autour de CR7. "Je pense que United lui manque de respect. Il aurait dû être vendu avant la fermeture du marché des transferts. D'accord, quand vous êtes manager vous avez besoin d'options. Mais vous ne retenez pas Ronaldo pour le faire s'asseoir sur le banc. C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps (...) Cette situation va juste devenir plus moche au fur et à mesure que la saison avance. Ils auraient dû le laisser partir, il avait des options. Le garder pour le banc, je pense que c'est ridicule pour un joueur de sa stature."

L'ancienne gloire d'Old Trafford a également poursuivi en vantant les qualités du joueur de 37 ans. "Les gens sont obsédés par le pressing dans le jeu. Mais si vous mettez les balles dans les bonnes zones, il va marquer des buts."

La place de CR7 à United n'a probablement jamais été autant remise en question, alors que la saison est encore longue. Si le manque de titularisations, se poursuit, beaucoup d'observateurs estiment que le cas du Portugais pourrait bien être une véritable distraction dans le vestiaire.