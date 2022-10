Côte d'Ivoire- Korhogo: Lass PR prône l'union et la fraternité entre la jeunesse

Week-end chargé pour le Député de Korhogo, Lacina Ouattara dit Lass PR qui a eu une série d'activités dans sa localité, au cours desquelles le Conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara, a appelé les jeunes à l'union.

Rentrée scolaire 2022-2023: Lass PR va distribuer des kits scolaires aux élèves de Korhogo

Après avoir assisté, vendredi 30 septembre 2022, un de ses collaborateurs, éploré par le décès de sa mère, Lacina Ouattara a pris part, samedi 1er octobre, successivement à la grande finale de la 4ème édition du Tournoi de nuit de Korhogo, organisé par Fédéral Jean Delafosse, et à la finale de la Super League Lass PR 2022 organisée par la jeunesse du Nouveau quartier.

Comme à l'accoutumée, Lass PR a exhorté les jeunes à l'union et la fraternité. Il leur a demandé de toujours faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara, qui a mis la jeunesse au centre de santé politique sociale. Ces deux finales marquent le clou des activités de vacances et le début de la nouvelle année scolaire 2022-2023. A cet effet d'ailleurs, est prévue pour très bientôt à Korhogo, une grande cérémonie de remise de kits scolaires à tous les enfants de la région du Poro.

À la faveur des dernières vacances scolaires, fin mai 2022, Lass PR avait organisé un concert géant à l’intention des élèves et étudiants de Korhogo, pour avoir permis un bon déroulement de l’année scolaire 2021 - 2022. Au menu du concert, plusieurs artistes de renom étaient présents, à savoir Debordo Leekunfa, MC One, etc. Le tout s’étant déroulé dans une ambiance festive à la grande satisfaction de tous.

« Comme je l'avais promis, le concert pour les élèves et étudiants a eu lieu dans la ferveur. Nos petits frères et petites sœurs avaient pris l'engagement de ne pas anticiper les congés et les vacances de fin d'année. En retour, je leur avais promis un concert avec des artistes en vogue pour faire passer des messages de sensibilisation. Je profite de l'occasion pour saluer tous ces artistes qui ont sensibilisé les élèves et étudiants sur les dangers des congés anticipés. Je remercie tous les cadres et élus qui ont associé leur image à cette cérémonie. Je remercie spécialement le président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre Sangafowa Coulibaly, pour les cadeaux aux élèves et étudiants », s’est réjoui Lass PR au terme du concert.