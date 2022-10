Cameroun: Chaudes empoignades entre Coco Emilia et Nathalie Koah

Ça chauffe entre les influenceuses camerounaises Coco Emilia et Nathalie Koah. Ce qui se passe.

Ce qui se passe entre Coco Emilia et Nathalie Koah

Le torchon brûle entre les influenceuses camerounaises, Coco Emilia et Nathalie Koah. Tout est parti en effet, d’une publication de l’ex maîtresse de Samuel Eto’o sur Instagram.

‘’ Sachez que je suis bête et je mange tout dans la bouche. Je ne sais pas en quelle langue je dois vous le dire, je suis bête et la condition c'est que je mange tout dans la bouche. Et sachez aussi que si vous ne me voyez plus avec une fréquentation, ne spéculez pas, c'est de ma faute ! Parce que Je suis très méchante, d'une jalousie maladive envers tout le monde et j'ai un coeur si noir que c'est un calvaire d'être mon ami", a écrit Nathalie Koah.

Une publication que Coco Emilia n’a pas du tout appréciée. Présentement en instance de divorce avec Francis Mvemba, elle n’est pas passée par quatre chemins pour dire ses vérités.

‘’ Nathalie je ne prends pas deux chemins pour te parler. Ce que j'attendais depuis, tu l'as fait. Tu lances des pics ? A qui ? Tu peux ouvrir ton b... là ? Tu continues avec tes pics, tu auras ce que tu cherches. En deux mots, tu seras finie ... Bref même quand on n'a pas honte, il faut avoir peur de Dieu . Tu sais de quoi je suis capable, je suis l'ouragan je terrasse tout", répondu Coco Emilia sur Instagram.

De son côté, Nathalie Koah est revenue à la charge, affirmant qu’elle ne s’adressait pas à Biscuit de Mer.

"Coco ma SISTA, je ne m'adressais pas à toi ... j'étais même loin de penser à toi quand j'ai rédigé ce message. Je répondais aux harcèlements inbox . Ce n'était pas un PIC contre toi oulaaaaa !", a-t-elle soutenu.

Des propos qui n’ont pas du tout convaincu Coco Emilia. ‘’ C'est décevant, c'est triste, c'est souillant. Ça fait mal , la trahison fait mal. Quel gâchis … Jouer les victimes, Ton passe-temps favori. Tu ne comprends jamais de quoi on parle. SISTA, quelle SISTA, c'est de toi même que tu te moques, pas de moi", a-t-elle répliqué.