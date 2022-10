France : Qui se cache derrière le site d'info Mediapart ?

Mediapart est un média en ligne fondé en 2008. Le site d'information basé en France a réussi avec brio à s'imposer dans le paysage médiatique. Quels sont les visages qui se cachent derrière ce média publié en français, anglais et espagnol ?

France : Mediapart, 14 ans d'existence sur Internet

C'est en 2008 que démarre l'aventure de Mediapart. Quatre journalistes décident de se mettre ensemble, de réunir leur compétence afin de vivre leur passion : le journalisme. Ils avaient en commun une volonté commune, une soif d’indépendance, en somme des convictions partagées, à la fois démocratiques et professionnelles. Ce sont François Bonnet, Gérard Desportes, Laurent Mauduit et Edwy Plenel. Ces passionnés de média lancent donc un média spécialisé dans le journalisme d'enquête.

En mars 2021, Mediapart totalisait 218 099 abonnés. Il est la propriété du Fonds pour une presse libre par l'intermédiaire de la Société pour la protection de l'indépendance de Mediapart. Le site est dirigé par Edwy Plenel qui assure le rôle de directeur de publication. Stéphane Alliès et Carina Fouteau endossent leur manteau de rédacteur en chef. Pour l'année 2020, Mediapart a réalisé un chiffre d'affaires de 20 485 401 euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA.

Il faut dire que Mediapart a été fondé par un capital de 1 325 000 euros (plus de 800 millions de francs CFA) émanant des différents fondateurs. "Nous avions l’idée directrice, un projet éditorial, une volonté commune, une soif d’indépendance, en somme des convictions partagées, à la fois démocratiques et professionnelles. Mais il manquait tout le reste: une connaissance approfondie du Web et une expérience dans la création d’entreprises. Sans compter le nerf de la guerre: l’argent, bien sûr", raconte Edwy Plenel sur le site officiel du site en ligne.

Le capital de la société est ensuite ouvert à des investisseurs partenaires et la Société des Amis de Mediapart. Le journal a été officiellement lancé le 16 mars 2008.