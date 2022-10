Maroc - France: Des ONG protestent contre des restrictions de visas

Au Maroc, la réduction de l’octroi de visas décidée par la France depuis septembre 2021, continue de susciter l’incompréhension, l’émoi et la colère des citoyens. Mardi 4 octobre 2022 sous l’impulsion de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), plusieurs Marocains ont manifesté devant le siège de l’Union Européenne à Rabat, dans la capitale Maroc, pour protester contre cette mesure des autorités françaises.

Maroc: Sit-in de protestation contre les restrictions de visas vers la France

Arguant que le Maroc refuse de rapatrier ses ressortissants en situation irrégulière, la France a décidé depuis l’été dernier de diviser par deux l’octroi de visas aux demandeurs marocains qui veulent se rendre dans l’hexagone. Cette décision qualifiée d’injustifiée par les autorités marocaines et de grande maladresse au sein de la société, continue de causer d’énormes préjudices aux citoyens du Royaume.

L’Association marocaine des droits humains (AMDH) assure avoir reçu de multiples plaintes des personnes qui ont été victimes d’un refus de visas vers la France alors qu’ils remplissaient les conditions y afférentes, à en croire l’AFP.

Pour dénoncer cette situation, l’AMDH a organisé un sit-in, mardi 4 octobre 2022, devant le siège de l’UE à Rabat. « Oui à la liberté de circulation, non aux accords coloniaux « « La privation de visas est un acte discriminatoire et raciste » sont entre autres les slogans scandés par les manifestants au cours de cette manifestation.

Interrogé par l’AFP, le président de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), Aziz Ghali n’a pas pu contenir sa frustration. « Nous sommes ici pour exprimer notre colère contre l’humiliation, l’arrogance et le racisme subis par nombre de nos concitoyens et concitoyennes dont les demandes de visas sont refusées par les États de l’UE », a-t-il déclaré .

Froid entre Paris et Rabat à cause des restrictions de visas

L’accalmie constatée dans les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ces derniers mois, contraste clairement avec la nature des relations diplomatiques qu’entretiennent Paris et Rabat. Les restrictions de visas Schengen de la France à l’endroit des citoyens marocains, la question du Sahara Occidental sont bien des sujets qui fâchent et qui mettent en mal les liens entre les deux pays.